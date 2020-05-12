2020-05-12T10:44:25+03:00
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О новых выплатах на детей рассказали в амурском отделении ПФР

Кому положены 5 и 10 тысяч рублей, обещанные Владимиром Путиным
Дарья ПРОКОПЬЕВА
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Написать заявление на выплаты можно онлайн. Фото: Elly Fairytale: PexelsНаписать заявление на выплаты можно онлайн. Фото: Elly Fairytale: Pexels
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Специалисты отделения ПФР по Амурской области рассказали, кому положены новые детские выплаты в 5 и 10 тысяч рублей. Впервые информацию о них озвучил президент России Владимир Путин в своем обращении 11 мая.

- Ранее ежемесячная выплата 5 тысяч рублей предоставлялась с апреля по июнь на детей до 3 лет только семьям, имеющим право на материнский капитал. Сейчас получить ее могут и семьи, не имеющие права на материнский капитал, но родившие или усыновившие первого ребенка с 1 апреля 2017 года до 1 января 2020 года, - объяснили в ведомстве.

Помимо этого, семьи с детьми, рожденными в период с 11.05.2004 по 30.06.2017 года включительно, получили право на единовременную выплату в размере 10 тысяч рублей на каждого такого ребенка, начиная с 1 июня. Средства будут предоставлены независимо от наличия права на маткапитал.

Обратиться за выплатой можно через портал «Госуслуги», а также лично в клиентских службах ПФР до 1 октября 2020 года. Прием в отделениях ПФР в Амурской области происходит только по предварительной записи по номеру 8 (4162) 202-400 или по номеру «горячей линии» того территориального органа ПФР, к которому вы относитесь. Список телефонов размещен на сайте ПФР во вкладке «Структура отделения» в разделе «Контакты региона». Записаться на прием можно и на сайте ПФР.

Для заполнения заявлений на выплаты в 5 и 10 тысяч понадобятся паспорт заявителя, свидетельство о рождении каждого ребенка, на которого предусмотрены выплаты и реквизиты банковского счета заявителя (20-значный номер личного счета, БИК и номер корреспондентского счета). Получение выплаты в отделениях Почты России законом не предусмотрено.

ИСТОЧНИК KP.RU

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