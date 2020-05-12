2020-05-12T11:48:39+03:00
Коронавирус Covid-19

В Амурской области выявлены 17 новых больных коронавирусом

Новые случаи зафиксированы в Белогорске, Шимановске и Свободном
Дарья ПРОКОПЬЕВА
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Амурчанам напоминают - при первых признаках инфекции нужно вызывать врача. Фото: pixabay.comАмурчанам напоминают - при первых признаках инфекции нужно вызывать врача. Фото: pixabay.com
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В Приамурье зафиксировано всего 169 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией. Новые 17 случаев выявлены в регионе за последние сутки по данным управления Роспотребнадзора по Амурской области. В частности, четыре новых пациента выявили в Белогорске, девять – в Шимановске, и еще четыре – в Свободном.

На данный момент показатель заболеваемости составляет 21,39 на 100 тысяч населения. У 40,2% пациентов болезнь осложняется пневмонией, у 33,7% - протекает в лёгкой форме, у 26,1% - сопровождается ОРВИ. Больше всего заболевших попадает в группу от 30 до 49 лет.

Между тем, уже 34 амурчанина выписаны из стационара в связи с выздоровлением. Оставшиеся 135 человек продолжают получать необходимое лечение.

ИСТОЧНИК KP.RU

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