Подъезды к торговому центру «Острова» в Благовещенске временно перекрыли

13 Май 2020 2020-05-13T05:51:27+03:00

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Чтобы увеличить пропускную способность улицы Мухина, в Благовещенске с 13 мая перекрыли несколько подъездов к ТРЦ «Острова».

Для движения транспорта закрыли главный въезд, подъезд со стороны улицы Пролетарской и два внутриквартальных проезда. Доступными для автомобилей остались три подъезда к торговому центру – со стороны улицы Артиллерийской, а также со стороны Северной и Загородной, рассказали в городской администрации.

Благодаря ограничениям, проезд по магистрали Мухина будет сквозным. Увеличить пропускную способность Мухина необходимо в связи с масштабным ремонтом улицы Калинина.

ИСТОЧНИК KP.RU