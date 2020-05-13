Двух амурчан будут судить за похищение человека

13 Май 2020 2020-05-13T10:06:22+03:00

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Следователи города Свободного завершили расследование уголовного дела по обвинению в похищении. Под подозрением оказались двое местных жителей.

- Как полагает следствие, в ночь на 8 февраля 2020 года в селе Нижние Бузули Свободненского района обвиняемые в ходе разрешения ранее возникшего бытового конфликта с применением насилия поместили 35-летнего мужчину в багажник автомобиля и вывезли его за пределы населенного пункта. По дороге автомобиль остановили сотрудники дорожно-патрульной службы, которые освободили потерпевшего и задержали злоумышленников, - рассказали в пресс-службе следственного управления СК РФ по Амурской области.

Кроме того, одному из подследственных дополнительно предъявлено еще одно обвинение – он управлял автомобилем в состоянии опьянения, хотя в январе этого года уже получил за аналогичное нарушение штраф в размере 30 тысяч рублей.

В настоящее время следствием собрана достаточная доказательственная база, обвинительное заключение утверждено Свободненским городским прокурором. Уголовное дело будет передано в суд для рассмотрения по существу.

ИСТОЧНИК KP.RU