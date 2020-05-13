2020-05-13T10:50:18+03:00
Коронавирус Covid-19

Новые пациенты с коронавирусом появились в Амурской области

Зараженных обнаружили в Благовещенске, Тынде, Шимановске, Свободном и районах
Анна ВАЛЕРЬЕВА
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У примерно 40% пациентов в регионе болезнь отягощается пневмонией. Фото: pixabay.comУ примерно 40% пациентов в регионе болезнь отягощается пневмонией. Фото: pixabay.com
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Число заболевших COVID-19 в Приамурье выросло на 13 человек. Пять новых пациентов обнаружены в Благовещенске, по два – в Тынде, Свободном и Серышевском районе, по одному – в Шимановске и Благовещенском районе. Темп прироста за последние сутки составил 7,7%.

По итогу, в Амурской области зафиксировано 182 случая новой коронавирусной инфекцией. Большинство из них – в Благовещенске (54 человека), Тынде (35 человек), Белогорске (27 человек), Шимановске (26 человек). При этом 41 человек выписан из стационара в связи с выздоровлением.

Медики работают с людьми, бывшими в контакте с заболевшими, - это 808 человек на всю области. Из них на изоляции по месту жительства находится 757 человек, в изоляторах – 51 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU

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