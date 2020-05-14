Полицейские в Приамурье подозреваются в подлоге

14 Май 2020 2020-05-14T04:32:23+03:00

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В Тамбовском районе задержаны двое полицейских по подозрению в служебном подлоге и злоупотреблении полномочиями. Возбуждено уголовное дело, УМВД по Амурской области проводит служебную проверку.

- Согласно предварительным данным, подозреваемые, приняв в конце марта 2020 года заявление от местной жительницы о совершенном у нее хищении денежных средств, не приняли мер к раскрытию указанного преступления и не провели необходимые мероприятия по установлению обстоятельств кражи, рассказали в следственном управлении СК РФ по Амурской области.

По версии следствия, один из подозреваемых полицейских внес недостоверные сведения в материалы проверки и вынес постановление об отказе в возбуждении уголовного дела, а второй полицейский знал о недостоверности данных и согласовал это постановление.

Подозреваемые были задержаны 7 мая с участием сотрудников УФСБ России по Амурской области и сотрудников собственной безопасности регионального УМВД. На допросе они признали вину в инкриминируемом им преступлении. По ходатайству следователя судом в отношении них избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. Расследование уголовного дела продолжается.

Между тем, делом о хищении денег у жительницы Тамбовского района принял к производству другой следователь из этого района. Возбуждено уголовное дело, по которому обвиняемый дал признательные показания и, в результате принятых следователем мер, частично уже компенсировал ущерб потерпевшей.

В Амурской области двое сотрудников полиции подозреваются в служебном подлоге и злоупотреблении должностными полномочиями.Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Амурской области возбуждены уголовные дела в отношении двоих сотрудников ОМВД по Тамбовского району.

ИСТОЧНИК KP.RU