Шимановск могут закрыть для въезда и выезда из-за коронавируса

14 Май 2020 2020-05-14T07:12:10+03:00

Изменить размер текста: A A

На заседании оперативного штаба по борьбе с COVID-19 в Шимановске обсудили перспективу закрытия города для въезда и выезда. Причиной тому послужила сложная эпидемиологическая ситуация – по данным на 13 мая, в Шимановске зарегистрировано 26 случаев заболевания, еще 150 человек обследуют на наличие вируса.

- Ситуация сложная, требующая серьезных мер и сознательности, как от органов власти, так и от жителей города. Сегодня мы должны продумать все необходимые механизмы для недопущения массового распространения вируса, - отметил зампред регионального правительства Владимир Кобелев.

По итогу заседания было принято решение вынести на областной штаб несколько серьезных вопросов, в том числе — закрытие города для въезда и выезда и организацию разрешенных перемещений в такой ситуации. Также на областном штабе будут подняты вопросы о введении в Шимановске комендантского часа и привлечении дополнительных внешних сил и средств для санитарной обработки общественных территорий и оживленных улиц.

ИСТОЧНИК KP.RU