Как сдавать ЕГЭ и поступать в вузы во время коронавируса

14 Май 2020 2020-05-14T08:55:20+03:00

Девятиклассники в этом году могут расслабиться Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Ответы на самые важные вопросы по итоговым экзаменам в этом году

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Министерство просвещения РФ уже во второй раз переносит сроки выпускных экзаменов в школах. В первый раз старт ЕГЭ перенесли на 8 июня, но из-за эпидемиологической ситуации его сдвинут на позднюю дату. И амурских родителей и выпускников очень волнует, как это повлияет на поступление.

Когда сдавать ЕГЭ?

Точный срок пока не сообщается. Как заявил замминистра просвещения Виктор Басюк, окончательные даты будут озвучены в ближайшее время.

- Учитывая обстоятельства и меры по защите здоровья, сдавать ЕГЭ в этом году будут только те одиннадцатиклассники, которые планируют поступать в высшие учебные заведения, – подтвердил министр просвещения Сергей Кравцов. - Экзаменационная кампания пройдет в единые сроки в соответствии с требованиями Роспотребнадзора к санитарно-гигиеническому режиму: помещения будут дезинфицироваться, а число учащихся в аудитории будет уменьшено.

Как получить аттестат, если не будешь сдавать ЕГЭ?

Для тех выпускников 11-х классов, кто не планирует поступать в вузы, экзамены отменяются, включая обязательные русский язык и математику. Итоговые баллы в аттестат им выставят на основе годовых оценок.

А что девятиклассники?

Для них полностью отменили экзамены в этом году, оценки в аттестат выставят на основе годовых отметок.

Для многих ОГЭ – своеобразная репетиция перед выпускным экзаменом. Может, провести ОГЭ в следующем году?

Нет, ОГЭ это все-таки не тренировка ЕГЭ, а самостоятельная итоговая аттестация. Поэтому переноса ОГЭ на следующий год не будет. Но десятиклассники, как и остальные школьники, напишут в начале учебного года Всероссийские проверочные работы (ВПР) — чтобы учителя могли оценить пробелы в знаниях и скорректировать программы.

А если ребенок откажется от ЕГЭ, но в следующем году захочет пойти в вуз?

Он сможет зарегистрироваться и сдать экзамен в любом году, когда пожелает. Уже сейчас действует такой порядок для тех, кто по каким-то причинам оказался без результатов ЕГЭ, а поступает в росссийский вуз. Кстати, те кто планировал именно так сдавать единый государственный экзамен в этом году, могут сдавать его, как и собирались – в те даты, которые будут названы в ближайшее время.

Можно ли сейчас поменять предметы по выбору, раз уж дали отсрочку?

Поменять предметы по выбору нельзя – задания для разных вариантов готовятся сильно заранее, как и весь организационный процесс. Так что тем, кто планирует поступление в вузы, стоит готовиться и не рассчитывать на поблажки.

Что изменится для медалистов?

Аттестат с отличием получат те выпускники, кто не просто получил пятерки за год, но и закрыл на «отлично» оба полугодия. Детальные правила для них еще уточняются, а Министерство высшего образования и науки сейчас вносит коррективы в правила приемной кампании в вузах.

Как изменится прием в вузы?

Детальных решений пока нет, но известна следующая позиция Минобра России:

- Для университетов принципиально важно принять в этом году абитуриентов по результатам ЕГЭ и начать год в сентябре, - заявил министр высшего образования и науки Валерий Фальков. - Мы понимаем сложившуюся ситуацию, в которой оказались многие российские семьи, особенно те, где дети заканчивают школы и планируют поступать в высшие учебные заведения в этом году. В текущей ситуации Минобрнауки России считает наиболее оптимальным решением рекомендовать вузам определить на следующий учебный год стоимость обучения не выше уровня 2019/20 учебного года.

Ассоциация ведущих вузов страны «Глобальные университеты», которые и предложили некоторое время назад министерству Просвещения провести ЕГЭ только для тех, кто собирается продолжить образование, рассказали о том, как им видится прием в университеты и институты в сложившихся условиях.

Представители ассоциации предложили отложить приемную кампанию до 15 августа и перевести прием документов и зачисление в дистанционный формат. Творческий конкурс при приеме на некоторые специальности и собственные экзамены университетов также рекомендуют перенести в онлайн-режим. Вузы при этом смогут сами установить начало учебного года, и, по предварительным оценкам, смогут сделать это не позднее 10 сентября.

ИСТОЧНИК KP.RU