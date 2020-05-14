2020-05-14T09:57:11+03:00
Коронавирус Covid-19

Новые случаи COVID-19 зафиксированы в шести населенных пунктах Приамурья

Число заболевших выросло на 12 человек
Дарья ПРОКОПЬЕВА
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Число зараженных в Приамурье приближается к двум сотням. Фото: Дарья ПРОКОПЬЕВАЧисло зараженных в Приамурье приближается к двум сотням. Фото: Дарья ПРОКОПЬЕВА
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В Амурской области подтвердились 12 новых случаев коронавирусной инфекции. Из них больше всего в Шимановске – там заболели ещё пять человек. Также три случая заражения подтвердились в Благовещенске, по одному – в Тынде, Белогорске, Свободном и пгт. Прогресс.

Показатель заболеваемости новой коронавирусной инфекцией в Приамурье достигает 24,56 на 100 тысяч населения. Общее число заразившихся составило 194 человека, из них 44 пациента уже выздоровели.

Как уточнили в управлении Роспотребнадзора по Амурской области, сейчас в регионе обследуют ещё 736 человек, контактировавших с больными. Среди них 682 человека находятся на изоляции по месту жительства, 54 человека – в изоляторах.

ИСТОЧНИК KP.RU

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