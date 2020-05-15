В Благовещенске в июне стартует строительство нового моста через Зею

15 Май 2020 2020-05-15T11:17:22+03:00

Им займется тот же подрядчик, что и мостом через Амур

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В министерстве транспорта и дорожного хозяйства Амурской области рассказали, как будет проходить строительство нового моста через Зею.

– Существующий мост находится в перегрузе и требует капитального ремонта, также в этом году заканчивается строительство и вводится в эксплуатацию трансграничный мост через Амур – нагрузка на существующий мост существенно увеличится, тем самым крайний срок начала строительства был поставлен — это 2020 год, – рассказал руководитель минтранса области Александр Зеленин.

По его словам, из федерального бюджета были выделены 9 миллиардов рублей на 2021 и 2022 годы. Но так как начало строительства перенесли на 2020 год, из областного бюджета предоставили дополнительные средства. В результате договор на выполнение работ по строительству мостового перехода был заключен 7 мая с компанией «УСК Мост» российского предпринимателя Руслана Байсарова, которая работала на строительстве трансграничного моста через Амур.

– Фактически проект нового моста через Зею идентичен мостовому переходу через Амур, он только в два раза длиннее, поэтому мы понимаем, что в лице компании «УСК «МОСТ» приобрели надежного партнера и понимаем, что строительство пройдет в графике и закончено в срок, – добавил министр.

Начальник ГКУ «Амурупрадор» Алексей Карпенко рассказал, что начало участка строительства моста в Благовещенске находится на пересечении улиц Горького и Первомайская. Здесь размещаются промышленные объекты, но работа по передаче прав собственности для государственных нужд находится в завершающей стадии. Мобилизовать рабочих для стройки подрядчик планирует уже в июне.

– Благодаря «амурскому мосту» у нас сформирован потенциальный пул организаций и специалистов, которые проживают в Амурской области, таким образом, в условиях борьбы с коронавирусом первоочередные задачи мы будем решать с привлечением амурских специалистов, при дальнейшем наращивании мощностей потребуется приезд рабочих из центральной России. Для пребывающего на работу персонала из других регионов нами проработана схема по соблюдению всех мер безопасности, перед выходом на рабочее место будет оценено состояние здоровья работника, в том числе с проведением тестирования», – рассказал заместитель генерального директора АО «УСК «МОСТ» Эдуард Давыдов.

На сегодняшний день на левом берегу работает геодезическая служба, проводится вынос осей, закрепление на местности, расположение строительных площадок. На правом берегу работы стартуют позднее, стройка будет длиться только в дневное время до 20.00, шум во время эксплуатации моста тоже будет минимизирован, в том числе при помощи шумозащитных экранов.

ИСТОЧНИК KP.RU