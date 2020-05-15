Карта распространения коронавируса в Амурской области на 15 мая 2020 года: какие города лидируют по количеству заболевших

15 Май 2020 2020-05-15T08:02:55+03:00

Рассказываем, как изменилась статистика по COVID-19 за сутки

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Главный санитарный врач Приамурья Ольга Курганова сообщила о новых заболевших в Амурской области - по состоянию на 15 мая выявлено еще 10 случаев новой коронавирусной инфекции.

Новые пациенты появились в четырех населенных пунктах Приамурья: Благовещенск – 6 человек, Свободный – 2 человека, Серышевский район (с. Соколовка, пгт. Серышево) – 2 человека. Таким образом, сейчас в регионе выявлено 204 случая новой коронавирусной инфекции.

- Наиболее неблагополучная ситуация – в Шимановске, где зарегистрирован с нарастающим итогом 31 случай, Тынде – 6 случаев, в Серышевском районе - 16 случаев, Белогорске – 28 случаев, - сообщила Ольга Курганова. – По течению заболевания 41 % - это пневмония - 83 человека, из них 3 подключены к аппаратам ИВЛ. Летальных исходов не зарегистрировано. Бессимптомная форма протекает у 32 % - 65 человек. И у 56 человек или 27% заболевание проходит по типу ОРВИ».

Между тем, уже обследовали туристов, прибывших на майских праздниках специальным рейсом из Шанхая. У всех 12 человек результат анализа на коронавирус оказался отрицательным.

ИСТОЧНИК KP.RU