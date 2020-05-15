В Шимановске введут ограничения на въезд и выезд

15 Май 2020 2020-05-15T09:06:06+03:00

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Оперативный штаб по недопущению распространения коронавирусной инфекции в Амурской области поддержал идею о введении пропусков для въезда и выезда из Шимановска. С таким предложением на заседании выступил мэр города Павел Березовский.

– Мы предлагаем ввести дополнительные ограничения: запретить посещение общественных мест; осуществлять прогулки на улице не более 2-х человек вместе, с соблюдением социальной дистанции; рассмотреть вопрос о закрытии города с 18 мая. Мы уже проработали вопросы обустройства двух КПП, – высказал он мысли городской администрации.

Павел Березовский также отметил, что уже состоялась встреча с руководством города Свободного, где действует режим ограниченного въезда и выезда. Коллеги поделились своим опытом, рассказали об организации тех или иных мероприятий.

– Мы разрабатываем проект распоряжения с учетом предложений от властей Шимановска. Меры согласованы с органами Роспотребнадзора. Предлагается с 18 по 31 мая установить ряд ограничений для Шимановска: ввести пропускной режим для въезда и выезда через КПП с обязательной дезинфекцией и проверкой документов. Проезд будет осуществляться по пропускам и иным документам. Определяется ряд транспортных средств и видов перевозок для проезда без пропуска: социальный транспорт, транспорт органов власти, отдельные виды перевозок, – рассказала министр юстиции Приамурья Елена Акименко.

Въезд и выезд для граждан будет организован по пропускам в целях осуществления трудовой деятельности и в ряде исключительных случаев. Порядок выдачи начнет осуществлять местная администрация. Кроме того, рекомендуется ограничить продажу билетов на поезда и электрички. Вводятся ограничения на посещение парков и площадей. Гулять теперь можно будет только по двое с соблюдением социальной дистанции, а в торговых объектах разрешат находиться по одному на 4 квадратных метра.

– Я хочу обратиться ко всем главам муниципалитетов. Такая ситуация, как в Шимановске, может сложиться где угодно. Готовьтесь заранее, планируйте мероприятия, изучайте опыт своих коллег. Все должно делаться спокойно и без паники. Меры безопасности могут быть усилены в отношении любого города или района – все зависит от эпидемиологической обстановки, – подчеркнул губернатор Амурской области Василий Орлов.

ИСТОЧНИК KP.RU