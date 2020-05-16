Первый случай заболевания коронавирусом в Приамурье выявлен в Райчихинске

16 Май 2020 2020-05-16T10:17:49+03:00

За сутки заболели восемь человек

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По состоянию на 16 мая в Амурской области зарегистрировано восемь новых случаев заражения коронавирусом. Из них по одному в Райчихинске, Шимановске, Прогрессе и Серышевском районе, и по два - в Благовещенске и Ивановском районе. Заболеваемость распределилась следующим образом:

г. Благовещенск - 65

г. Тында – 36

г. Шимановск – 32

г. Белогорск – 28

Серышевский район (с. Тавричанка – 8, с. Бочкаревка – 1, с. Томское – 3, п. Серышево – 2, с. Соколовка - 3) – 17

г. Свободный – 13

Магдагачинский район (п. Магдагачи) – 4

Ивановский район (с.Крещеновка) – 4

пгт. Прогресс – 4

г. Зея – 3

Благовещенский район (с.Владимировка, с.Чигири) – 3

г. Райчихинск – 1

Бурейский район (п. Талакан) – 1

Завитинский район (с. Успеновка) - 1

Показатель заболеваемости - 26,83 на 100 тысяч населения.

Среди заболевших у 27,8% нет симптомов, у 42% заболевание протекает в форме пневмонии, у 27,8% - в форме ОРВИ.

Наибольшее количество заболевших входит в возрастную группу 30-49 лет – 37,3%.

В контакте с зараженными были 791 человек, из них на изоляции по месту жительства находится 748 человек, в изоляторах – 43 человек.

По эпидемическим показаниям Управлением выдано 2 752 постановления главного государственного санитарного врача Амурской области об изоляции в медицинских организациях или самоизоляции по мету жительства граждан, прибывших из-за границы или бывших в контакте с больными новой коронавирусной инфекцией, и 459 предписаний о проведении дополнительных противоэпидемических мероприятий по недопущению распространения COVID-2019, в части проведения медицинского наблюдения, лабораторного обследования, соблюдения противоэпидемического режима и др.

По состоянию на 16 мая 2020 проведено 25 978 исследований на новую коронавирусную инфекцию, в том числе 15 886 исследований (61%) проведено на базе ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Амурской области».

ИСТОЧНИК KP.RU