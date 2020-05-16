Первый случай заболевания коронавирусом в Приамурье выявлен в Райчихинске
По состоянию на 16 мая в Амурской области зарегистрировано восемь новых случаев заражения коронавирусом. Из них по одному в Райчихинске, Шимановске, Прогрессе и Серышевском районе, и по два - в Благовещенске и Ивановском районе. Заболеваемость распределилась следующим образом:
г. Благовещенск - 65
г. Тында – 36
г. Шимановск – 32
г. Белогорск – 28
Серышевский район (с. Тавричанка – 8, с. Бочкаревка – 1, с. Томское – 3, п. Серышево – 2, с. Соколовка - 3) – 17
г. Свободный – 13
Магдагачинский район (п. Магдагачи) – 4
Ивановский район (с.Крещеновка) – 4
пгт. Прогресс – 4
г. Зея – 3
Благовещенский район (с.Владимировка, с.Чигири) – 3
г. Райчихинск – 1
Бурейский район (п. Талакан) – 1
Завитинский район (с. Успеновка) - 1
Показатель заболеваемости - 26,83 на 100 тысяч населения.
Среди заболевших у 27,8% нет симптомов, у 42% заболевание протекает в форме пневмонии, у 27,8% - в форме ОРВИ.
Наибольшее количество заболевших входит в возрастную группу 30-49 лет – 37,3%.
В контакте с зараженными были 791 человек, из них на изоляции по месту жительства находится 748 человек, в изоляторах – 43 человек.
По эпидемическим показаниям Управлением выдано 2 752 постановления главного государственного санитарного врача Амурской области об изоляции в медицинских организациях или самоизоляции по мету жительства граждан, прибывших из-за границы или бывших в контакте с больными новой коронавирусной инфекцией, и 459 предписаний о проведении дополнительных противоэпидемических мероприятий по недопущению распространения COVID-2019, в части проведения медицинского наблюдения, лабораторного обследования, соблюдения противоэпидемического режима и др.
По состоянию на 16 мая 2020 проведено 25 978 исследований на новую коронавирусную инфекцию, в том числе 15 886 исследований (61%) проведено на базе ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Амурской области».
ИСТОЧНИК KP.RU