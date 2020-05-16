Движение по мосту через Зею в Благовещенске могут остановить в любой момент

16 Май 2020 2020-05-16T13:00:11+03:00

Изменить размер текста: A A

Движение по мосту через Зею могут прекратить в любой момент. На нем сложилась тяжелая обстановка, сообщает городская администрация.

Она связана сразу с несколькими факторами, которые резко снизили пропускную способность конструкции. В их число вошли: начало эксплуатации эстакады, установка которой обусловлена объективными факторами, реверсивное движение, ряд дорожно-транспортных происшествий, и значительно возросший транспортный поток автомобилей благовещенцев, направляющихся на отдых, и жителей области, двигающихся в обратном направлении.

Для амурчан, которые на данный момент находится в пробке на мосту и подъездных путях организована бесплатная раздача бутилированной питьевой воды.

- Доводим до вашего сведения, что техническое состояние моста остается крайне сложным. Согласно решению специалистов, на сегодняшний день движение любого автотранспорта через эстакаду является безоговорочным условием функционирования объекта. При появлении минимальных рисков для жизни и здоровья граждан мост через реку Зея будет полностью закрыт для движения в любой момент, начиная с сегодняшнего дня, - отмечают в мэрии.

Администрация просит амурчан:

1. Воздержаться от любых поездок через Зейский мост без крайней необходимости.

2. Перед въездом на эстакаду обязательно останавливаться, соблюдать дистанцию 15 метров, двигаться по эстакаде со скоростью не более 5 км./ч

3. Следить за информацией об изменениях дорожной обстановки, в том числе о решении о полном закрытии движения по мосту

Предупреждения приходят и от регионального управления МЧС. По всем вопросам можно обращаться по телефону ЕДДС 8(4162)202-112.

ИСТОЧНИК KP.RU