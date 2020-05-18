Мэрия Благовещенска призвала воздержаться от поездок по мосту через Зею

18 Май 2020 2020-05-18T07:19:43+03:00

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Администрация Благовещенска призывает амурчан воздержаться от поездок по автодорожному мосту через Зею без крайней необходимости. Как показывает ежедневный мониторинг, транспортная нагрузка на переправу остается высокой.

- Так как на объекте периодически возникают многочасовые заторы, в целях безопасности специалисты рекомендуют отказаться от поездок беременным женщинам, родителям с маленькими детьми, гражданам пожилого возраста и людям с хроническими заболеваниями. Воздержаться от передвижения через мост следует также желающим выехать на природу, съездить в гости или за покупками, - добавили в мэрии.

К аварийно-восстановительным работам на объекте приступят на этой неделе. Напоминаем, что перед въездом на эстакаду обязательно нужно останавливаться, и соблюдать дистанцию 15 метров, двигаться по эстакаде разрешено со скоростью не более 5 км/ч.

ИСТОЧНИК KP.RU