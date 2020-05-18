Мэрия Благовещенска призвала воздержаться от поездок по мосту через Зею
Администрация Благовещенска призывает амурчан воздержаться от поездок по автодорожному мосту через Зею без крайней необходимости. Как показывает ежедневный мониторинг, транспортная нагрузка на переправу остается высокой.
- Так как на объекте периодически возникают многочасовые заторы, в целях безопасности специалисты рекомендуют отказаться от поездок беременным женщинам, родителям с маленькими детьми, гражданам пожилого возраста и людям с хроническими заболеваниями. Воздержаться от передвижения через мост следует также желающим выехать на природу, съездить в гости или за покупками, - добавили в мэрии.
К аварийно-восстановительным работам на объекте приступят на этой неделе. Напоминаем, что перед въездом на эстакаду обязательно нужно останавливаться, и соблюдать дистанцию 15 метров, двигаться по эстакаде разрешено со скоростью не более 5 км/ч.
ИСТОЧНИК KP.RU