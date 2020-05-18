2020-05-18T09:13:53+03:00
Коронавирус Covid-19

Амурчанин заплатит 15 тысяч рублей штрафа за шоппинг без маски

Он трижды совершил правонарушение
Дарья ПРОКОПЬЕВА
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Покупки без маски - деньги на ветер. Фото: pexels.comПокупки без маски - деньги на ветер. Фото: pexels.com
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Благовещенский городской суд назначил амурчанину штраф в 15 тысяч рублей за неоднократные прогулки по магазинам без обязательной маски или респиратора. В первый раз он нарушил закон в конце апреля.

Как рассказали в пресс-службе горсуда, 25 апреля мужчина попался без маски в продуктовом супермаркете на улице Амурской, 58. Сотрудник полиции составил протокол об административном правонарушении, однако на амурчанина это, судя по всему, не произвело особого впечатления – уже 29 апреля он прогуливался без индивидуальных средств защиты по ТРЦ «Острова». В третий раз он нарушил постановление Правительства РФ и распоряжение губернатора Амурской области 9 мая. В этот день мужчина зашел без маски в тот же супермаркет, что и в первый раз.

Суд признал амурчанина виновным в совершении трех административных правонарушений. За каждое появление в общественном месте без защитной маски или респиратора ему назначили штраф в 5 тысяч рублей. В общей сумме он должен выплатить 15 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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