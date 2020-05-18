В Амурской области подтвердились 16 новых случаев COVID-19

18 Май 2020 2020-05-18T09:44:09+03:00

Десять их них – в Благовещенске

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В Приамурье зафиксировали 16 новых случаев коронавируса. Таким образом, с начала пандемии в регионе новой коронавирусной инфекцией заболели 238 человек. Большинство из них – в Благовещенске.

Как уточнили в управлении Роспотребнадзора по Амурской области, большая часть заболевших относится к возрастной группе 30-49 лет – это 36,1% пациентов. У 45,4% заболевших коронавирус отягощается пневмонией, у 29,8% - протекает в бессимптомной форме, у 24,8% - в форме ОРВИ. При этом 54 человека уже выписаны из стационара в связи с выздоровлением.

Продолжают обследовать амурчан, контактировавших с зараженными новой коронавирусной инфекции. Их число сейчас достигает 899 человек. Из них 858 человек находятся на изоляции по месту жительства, 41 человек – в изоляторах.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

Количество заболевших по городам и селам Приамурья

г. Благовещенск - 81

г. Тында – 37

г. Шимановск – 32

г. Белогорск – 29

Серышевский район (с. Тавричанка – 8, с. Бочкаревка – 1, с. Томское – 3, п. Серышево – 4, с. Соколовка - 3) – 19

г. Свободный – 18

Магдагачинский район (п. Магдагачи) – 4

Ивановский район (с.Крещеновка) – 4

пгт. Прогресс – 4

г. Зея – 3

Благовещенский район (с.Владимировка, с.Чигири) – 3

г. Райчихинск – 2

Бурейский район (п. Талакан) – 1

Завитинский район (с. Успеновка) - 1

ИСТОЧНИК KP.RU