Мост через Зею будет перекрыт с вечера 19 мая

19 Май 2020 2020-05-19T03:55:21+03:00

Изменить размер текста: A A

В Благовещенске вечером 19 мая приступают к аварийно-восстановительным работам на 22-м пролете моста, расположенном по направлению на выезд из города. В связи с этим с 20.00 вторника проезд по мосту будет закрыт. Движение планируется возобновить к 06.00 20 мая.

– За ночь дорожники должны поменять шесть плит. Асфальтное покрытие будет восстановлено позднее, одновременно на обеих полосах дефектного участка. На время аварийно-восстановительных работ на вновь установленных плитах по левой полосе, по которой осуществляется движения автомобилей, будет обустроен деревянный настил, – рассказали в администрации города Благовещенска.

К подготовительным и демонтажным работам, для которых не требуется перекрывать дорогу, дорожники приступили сегодня же утром. Однако из-за начала активных работ на мосту прогнозируются значительные заторы в обоих направлениях. Во избежание многочасового ожидания администрация города еще раз призывает жителей города и области отложить все поездки, связанные с пересечением моста.

Также напоминаем, что в случае необходимости, для обеспечения безопасности движение на мосту может быть перекрыто полностью на неопределенное время.

ИСТОЧНИК KP.RU