Первая смерть от коронавируса подтвердилась в Приамурье
В Амурской области зарегистрирован первый летальный исход от заболевания новой коронавирусной инфекцией. Об этом в ходе заседания оперативного штаба во вторник, 19 мая, рассказала глава регионального Роспотребнадзора Ольга Курганова.
- Серышевский район, женщина 80 лет, у нее имелись сопутствующие заболевания, которые отягощали течение болезни - сахарный диабет, гипертоническая болезнь, ишемическая болезнь сердца и другие, - сообщили в ведомстве.
Ранее уже сообщалось о возможной смерти от новой коронавирусной инфекции в городе Тында. Однако официальные источники так и не подтвердили, что причиной смерти женщины был COVID-19. В официальную статистику управления Роспотребнадзора по Амурской области этот летальный случай не включили.
ИСТОЧНИК KP.RU