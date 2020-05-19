Первая смерть от коронавируса подтвердилась в Приамурье

19 Май 2020 2020-05-19T07:17:18+03:00

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В Амурской области зарегистрирован первый летальный исход от заболевания новой коронавирусной инфекцией. Об этом в ходе заседания оперативного штаба во вторник, 19 мая, рассказала глава регионального Роспотребнадзора Ольга Курганова.

- Серышевский район, женщина 80 лет, у нее имелись сопутствующие заболевания, которые отягощали течение болезни - сахарный диабет, гипертоническая болезнь, ишемическая болезнь сердца и другие, - сообщили в ведомстве.

Ранее уже сообщалось о возможной смерти от новой коронавирусной инфекции в городе Тында. Однако официальные источники так и не подтвердили, что причиной смерти женщины был COVID-19. В официальную статистику управления Роспотребнадзора по Амурской области этот летальный случай не включили.

ИСТОЧНИК KP.RU