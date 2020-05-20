2020-05-20T04:29:46+03:00
Коронавирус Covid-19

В Циолковском выявили 11 случаев коронавируса

Почему их нет в основной статистике – рассказал мэр
Дарья ПРОКОПЬЕВА
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ЗАТО Циолковский не входит в общую статистику в силу своего особого статуса. Фото: amurobl.ruЗАТО Циолковский не входит в общую статистику в силу своего особого статуса. Фото: amurobl.ru
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По данным Федеральной медико-биологического агентства России, на территории ЗАТО Циолковский зарегистрировано 11 случаев новой коронавирусной инфекции. Об этом в своем инстаграм-аккаунте рассказал мэр населенного пункта Сергей Левицкий.

– Почему я ссылаюсь на данные ФМБА – на сегодняшний день Федеральное медико-биологическое агентство России отвечает за здоровье и благополучие жителей нашего города. Поэтому если вам необходима актуальная информация, пожалуйста, заходите на [их] сайт – там все размещено, – объяснил Сергей Владимирович.

На сегодняшний день ФМБА дает следующую статистику по ЗАТО Циолковский: число людей на самоизоляции – 9, число лиц на домашнем карантине – 75, число прошедших исследования на коронавирус – 398.

По словам Сергея Левицкого, оперативный штаб ЗАТО Циолковский вырабатывает все необходимые меры. Проводится санобработка общественных территорий, детских садов и помещений, где находились заболевшие.

– Друзья, я призываю вас к строжайшей дисциплине. Только дисциплина сегодня поможет нам остановиться распространение коронавирусной инфекции на территории нашего города. Если вы выходите в магазин или на улицу, пожалуйста, используйте средства индивидуальной защиты, – обратился к жителям Сергей Владимирович.

ИСТОЧНИК KP.RU

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