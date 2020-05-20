2020-05-20T08:49:47+03:00
Общество

Мост через Зею планируют отремонтировать к 14 июня

Конструкция оказалась проблемной
Дарья ПРОКОПЬЕВА
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Движение по обеим полосам рассчитывают открыть уже 1 июня. Фото: amurobl.ruДвижение по обеим полосам рассчитывают открыть уже 1 июня. Фото: amurobl.ru
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Губернатор Василий Орлов проинспектировал ход ремонта моста через Зею в городе Благовещенске. Он высоко оценил квалификацию подрядной организации, которая ведет работы на старом и будет строить новый мост через реку.

- Этот мост проблемный. Были обнаружены дефекты на 22 и 19 пролете. На 19 пролете пока установлена временная металлоконструкция, сейчас коллеги приступили ремонту 22 пролета. Полностью все восстановительные работы на двух пролетах будут завершены 14 июня, - прокомментировал губернатор. - Подрядная организация «УСК Мост», которая сейчас ведет ремонт, очень сильная. Поэтому я не сомневаюсь, что ремонтные работы будут проведены качественно и в максимально короткие сроки.

За прошедшую ночь на мосту заменили четыре плиты из шести запланированных. Всего же на участке надо заменить восемь плит. Для этого движение планируют перекрыть еще раз, точная дата и время перекрытия определится сегодня в течение дня. Сейчас движение по одной полосе открыто. Завершить ремонт первого участка планируют 1 июня. Тогда движение здесь будет открыто по обеим полосам.

Во время рабочего выезда глава региона отдельно проговорил с городской администрацией и министерством транспорта субботнюю пробку, в которой людям приходилось стоять по четыре-пять часов. Он назвал ситуацию недопустимой:

- Мы обсудили мероприятия, которые нужно провести дополнительно, в частности по ограничению пропускной способности моста. Люди должны получать точную и полную информацию о ходе ремонта, сроках окончания всех этапов, чтобы, иметь возможность заранее продумать и распланировать свои поездки через мост. Это же касается и грузовой техники, молоковозов и другого транспорта весом до 10 тонн, - подытожил Василий Орлов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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