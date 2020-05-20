В Амурской области прибавилось 30 больных коронавирусом
В Приамурье число подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции за сутки впервые дошло до нескольких десятков – количество заболевших в регионе увеличилось на 30 человек. При этом 20 случаев выявлено в Благовещенске, по четыре – в Серышевском районе и Свободном, по одному – в Райчихинске и Благовещенском районе.
Теперь показатель заболеваемости в Амурской области составляет 35,06 на 100 тысяч населения. У большинства пациентов коронавирус отягощается пневмонией – это 42,6% заболевших. Еще 33,6% болеют бессимптомно, 23,8% - с признаками ОРВИ. Большая часть заболевших приходится на возрастную группу 30-49 лет – таких 36,5%. Есть и положительная статистика: за все время пандемии выздоровели уже 72 амурчанина с COVID-19.
Продолжается обследование 789 амурчан, контактировавших с больными. Из них 764 человека находятся на изоляции по месту жительства, 25 человек – в изоляторах. Всего по состоянию на 20.05.2020 проведено 30 585 исследований на новую коронавирусную инфекцию.
ТОЛЬКО ЦИФРЫ
Число пациентов с COVID-19
Амурская область - 277
г. Благовещенск - 104
г. Тында – 39
г. Шимановск – 32
г. Белогорск – 30
Серышевский район (с. Тавричанка – 8, с. Бочкаревка – 1, с. Томское – 3, п. Серышево – 9, с. Соколовка - 4) – 25
г. Свободный – 22
Благовещенский район (с.Владимировка - 2, с.Чигири – 3) – 5
Магдагачинский район (п. Магдагачи) – 4
Ивановский район (с.Крещеновка) – 4
пгт. Прогресс – 4
г. Зея – 3
г. Райчихинск – 3
Бурейский район (п. Талакан) – 1
Завитинский район (с. Успеновка) - 1
ИСТОЧНИК KP.RU