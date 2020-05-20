В Амурской области прибавилось 30 больных коронавирусом

20 Май 2020 2020-05-20T10:25:19+03:00

В области провели уже более 30 тысяч исследований на вирус. Фото: amurobl.ru

Из них 20 человек случаев зафиксировано в Благовещенске

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В Приамурье число подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции за сутки впервые дошло до нескольких десятков – количество заболевших в регионе увеличилось на 30 человек. При этом 20 случаев выявлено в Благовещенске, по четыре – в Серышевском районе и Свободном, по одному – в Райчихинске и Благовещенском районе.

Теперь показатель заболеваемости в Амурской области составляет 35,06 на 100 тысяч населения. У большинства пациентов коронавирус отягощается пневмонией – это 42,6% заболевших. Еще 33,6% болеют бессимптомно, 23,8% - с признаками ОРВИ. Большая часть заболевших приходится на возрастную группу 30-49 лет – таких 36,5%. Есть и положительная статистика: за все время пандемии выздоровели уже 72 амурчанина с COVID-19.

Продолжается обследование 789 амурчан, контактировавших с больными. Из них 764 человека находятся на изоляции по месту жительства, 25 человек – в изоляторах. Всего по состоянию на 20.05.2020 проведено 30 585 исследований на новую коронавирусную инфекцию.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

Число пациентов с COVID-19

Амурская область - 277

г. Благовещенск - 104

г. Тында – 39

г. Шимановск – 32

г. Белогорск – 30

Серышевский район (с. Тавричанка – 8, с. Бочкаревка – 1, с. Томское – 3, п. Серышево – 9, с. Соколовка - 4) – 25

г. Свободный – 22

Благовещенский район (с.Владимировка - 2, с.Чигири – 3) – 5

Магдагачинский район (п. Магдагачи) – 4

Ивановский район (с.Крещеновка) – 4

пгт. Прогресс – 4

г. Зея – 3

г. Райчихинск – 3

Бурейский район (п. Талакан) – 1

Завитинский район (с. Успеновка) - 1

ИСТОЧНИК KP.RU