2020-05-21T05:08:14+03:00
Общество

К Дню города Благовещенск украсят подсветкой

Уже начались работы на фасаде лицея №11
Дарья ПРОКОПЬЕВА
Поделиться:
Работы по архитектурной подсветке городских зданий начались в прошлом году. Фото: admblag.ruРаботы по архитектурной подсветке городских зданий начались в прошлом году. Фото: admblag.ru
Изменить размер текста:

В амурской столице продолжаются работы по архитектурной подсветке зданий. В этом году засияют две общеобразовательных школы, два лицея, Центральная детская школа искусств, сквер возле Центра эстетического воспитания имени В. В. Белоглазова и аллея в парке «Дружба».

Монтажные работы уже начались на фасаде лицея №11. Ожидается, что к концу этой недели они будут завершены. В выходные дни подрядчик – ООО «Бизнес Пул» – планирует провести пробный запуск подсветки.

- Школы будут подсвечены в спокойной цветовой гамме – «холодный белый» и «теплый белый». На фасаде 11-го лицея светильники будут расположены сверху вниз под карнизом. Достаточно ярко будет освещена входная зона. 26-тую школу подсветим в более теплых тонах, потому что там другой цвет фасада, – сообщил руководитель подрядной организации Евгений Гамерман.

В 22-ой школе подсветят оба здания. В новом корпусе засияет южный фасад, выходящий на Амур и китайский Хэйхэ. Первый корпус подсветят прожекторами со стороны улицы Ленина. Монтажные работы на зданиях школы № 22, а также школы №26 специалисты начали на этой неделе, а завершат – на следующей.

Украсить архитектурной подсветкой планируется и Центральную детскую школу искусств. Здесь будет установлено около 20 светодиодных прожекторов разной мощности. Также светлее станет здание лицея №6, которое является памятником архитектуры. Завершить работы по этим объектам подрядчик планирует до Дня города.

Кроме этого, в парке «Дружба» засветится аллея, где растут в общей сложности 140 деревьев. Вдоль аллеи будут установлены светильники. Ожидается, что особенно зрелищным вид на парк «Дружба» станет со стороны Новотроицкого шоссе. Часть работ планируется выполнить до Дня города, завершат реализацию этого проекта ко Дню России.

Также подсветить в этом году планируется сквер Центра эстетического воспитания детей имени В.В. Белоглазова. Напомним, в прошлом году архитектурно-художественная подсветка украсила фасады ЦЭВД, а также Общественно-культурного центра, Алексеевской гимназии и гимназии № 1.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Амурской области подтвердили 17 новых случаев COVID-19
Благовещенский детский сад закрыли из-за подтвержденного случая COVID-19
К Дню города Благовещенск украсят подсветкой
В Амурской области прибавилось 30 больных коронавирусом
Мост через Зею планируют отремонтировать к 14 июня
В Циолковском выявили 11 случаев коронавируса
Первая смерть от коронавируса подтвердилась в Приамурье
Мост через Зею будет перекрыт с вечера 19 мая
В Амурской области подтвердились 16 новых случаев COVID-19
Амурчанин заплатит 15 тысяч рублей штрафа за шоппинг без маски
Мэрия Благовещенска призвала воздержаться от поездок по мосту через Зею
Движение по мосту через Зею в Благовещенске могут остановить в любой момент
Первый случай заболевания коронавирусом в Приамурье выявлен в Райчихинске
В Шимановске введут ограничения на въезд и выезд
Карта распространения коронавируса в Амурской области на 15 мая 2020 года: какие города лидируют по количеству заболевших
В Благовещенске в июне стартует строительство нового моста через Зею
Новые случаи COVID-19 зафиксированы в шести населенных пунктах Приамурья
Как сдавать ЕГЭ и поступать в вузы во время коронавируса
Шимановск могут закрыть для въезда и выезда из-за коронавируса
Полицейские в Приамурье подозреваются в подлоге
Новые пациенты с коронавирусом появились в Амурской области
Двух амурчан будут судить за похищение человека
Подъезды к торговому центру «Острова» в Благовещенске временно перекрыли
В Амурской области выявлены 17 новых больных коронавирусом
О новых выплатах на детей рассказали в амурском отделении ПФР
В Благовещенске пассажира автобуса оштрафовали за отсутствие маски
Горячую воду в Благовещенске отключили на три дня
В Приамурье выявили 5 новых случаев коронавируса