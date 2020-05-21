К Дню города Благовещенск украсят подсветкой

21 Май 2020 2020-05-21T05:08:14+03:00

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В амурской столице продолжаются работы по архитектурной подсветке зданий. В этом году засияют две общеобразовательных школы, два лицея, Центральная детская школа искусств, сквер возле Центра эстетического воспитания имени В. В. Белоглазова и аллея в парке «Дружба».

Монтажные работы уже начались на фасаде лицея №11. Ожидается, что к концу этой недели они будут завершены. В выходные дни подрядчик – ООО «Бизнес Пул» – планирует провести пробный запуск подсветки.

- Школы будут подсвечены в спокойной цветовой гамме – «холодный белый» и «теплый белый». На фасаде 11-го лицея светильники будут расположены сверху вниз под карнизом. Достаточно ярко будет освещена входная зона. 26-тую школу подсветим в более теплых тонах, потому что там другой цвет фасада, – сообщил руководитель подрядной организации Евгений Гамерман.

В 22-ой школе подсветят оба здания. В новом корпусе засияет южный фасад, выходящий на Амур и китайский Хэйхэ. Первый корпус подсветят прожекторами со стороны улицы Ленина. Монтажные работы на зданиях школы № 22, а также школы №26 специалисты начали на этой неделе, а завершат – на следующей.

Украсить архитектурной подсветкой планируется и Центральную детскую школу искусств. Здесь будет установлено около 20 светодиодных прожекторов разной мощности. Также светлее станет здание лицея №6, которое является памятником архитектуры. Завершить работы по этим объектам подрядчик планирует до Дня города.

Кроме этого, в парке «Дружба» засветится аллея, где растут в общей сложности 140 деревьев. Вдоль аллеи будут установлены светильники. Ожидается, что особенно зрелищным вид на парк «Дружба» станет со стороны Новотроицкого шоссе. Часть работ планируется выполнить до Дня города, завершат реализацию этого проекта ко Дню России.

Также подсветить в этом году планируется сквер Центра эстетического воспитания детей имени В.В. Белоглазова. Напомним, в прошлом году архитектурно-художественная подсветка украсила фасады ЦЭВД, а также Общественно-культурного центра, Алексеевской гимназии и гимназии № 1.

ИСТОЧНИК KP.RU