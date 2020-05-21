2020-05-21T08:42:27+03:00
Коронавирус Covid-19

Благовещенский детский сад закрыли из-за подтвержденного случая COVID-19

У детей и сотрудников будут брать анализы на коронавирус
Василина ВАСИЛЬЕВА
Поделиться:
Ребенок или взрослый подхватил инфекцию, не разглашается. Фото: amurobl.ruРебенок или взрослый подхватил инфекцию, не разглашается. Фото: amurobl.ru
Изменить размер текста:

Корпуса №1, 2 и 4 детского сада №5 в Благовещенске закрыли. В учреждении обнаружили коронавирус. Сотрудники сада, начиная с 20 мая, обязаны отправиться на самоизоляцию. Им и дошкольникам необходимо сдать тесты на наличие или отсутствие коронавируса.

Родителям о закрытии сада сообщили 19 мая. Они получили следующее сообщение:

- Уважаемые родители, в связи с предписанием Роспотребнадзора от 19.05.2020 г. дежурные группы в МАДОУ ДС № 5 будут закрыты с 20.05.2020 до особого распоряжения. В Роспотребнадзор были поданы списки детей, посещавших дежурные группы 1,2,4 корпусов детского сада, в связи с этим у вашего ребенка будет взят тест на наличие или отсутствие коронавирусной инфекции.

В региональном Роспотребнадзоре информацию об обнаружении короанвируса в саду подтвердили. Только сообщать о возрасте заболевшего отказались.

- В связи с выявлением случая новой коронавирусной инфекции (COVID-2019) в дошкольном образовательном учреждении №5 г. Благовещенска, приняты меры по изоляции контактных детей и персонала, в отношении которых в настоящее время проводится медицинское наблюдение и лабораторное тестирование. Обращаем внимание родителей о недопустимости направления в дошкольные учреждения детей с любыми клиническими проявлениями инфекционного заболевания и необходимость соблюдения мер профилактики респираторных инфекций, в том числе новой коронавирусной инфекции (COVID-2019), – отметили в ведомстве.

Тем временем, в управлении отмечают: не все амурчане соблюдают предписанные правила, что и приводит к росту заболеваемости. Ситуацию с большим количеством зараженных за минувшие сутки прокомментировала руководитель амурского управления Ольга Курганова.

- Мы неоднократно говорили, что эпидемический процесс развивается. Май для нашей области чрезвычайно важный период – оценивая развитие ситуации, мы прогнозируем и, к сожалению, наши прогнозы сбываются, увеличение количества инфицированных. В мае мы уже отмечали несколько периодов подъема заболеваемости. Когда мы наложили эту ситуацию и сделали сдвижку на 5-7 дней (это минимальный инкубационный период), то видим - эти дни как раз падают на время, когда население было более активно - было Вербное воскресение, Пасха, майские праздники. Говоря о ситуации подъема заболеваемости вчера, сдвигаясь назад на 5-7 дней, как раз мы видим те нарушения, которые были допущены населением, - сказала главный санитарный врач области.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Амурской области подтвердили 17 новых случаев COVID-19
Благовещенский детский сад закрыли из-за подтвержденного случая COVID-19
К Дню города Благовещенск украсят подсветкой
В Амурской области прибавилось 30 больных коронавирусом
Мост через Зею планируют отремонтировать к 14 июня
В Циолковском выявили 11 случаев коронавируса
Первая смерть от коронавируса подтвердилась в Приамурье
Мост через Зею будет перекрыт с вечера 19 мая
В Амурской области подтвердились 16 новых случаев COVID-19
Амурчанин заплатит 15 тысяч рублей штрафа за шоппинг без маски
Мэрия Благовещенска призвала воздержаться от поездок по мосту через Зею
Движение по мосту через Зею в Благовещенске могут остановить в любой момент
Первый случай заболевания коронавирусом в Приамурье выявлен в Райчихинске
В Шимановске введут ограничения на въезд и выезд
Карта распространения коронавируса в Амурской области на 15 мая 2020 года: какие города лидируют по количеству заболевших
В Благовещенске в июне стартует строительство нового моста через Зею
Новые случаи COVID-19 зафиксированы в шести населенных пунктах Приамурья
Как сдавать ЕГЭ и поступать в вузы во время коронавируса
Шимановск могут закрыть для въезда и выезда из-за коронавируса
Полицейские в Приамурье подозреваются в подлоге
Новые пациенты с коронавирусом появились в Амурской области
Двух амурчан будут судить за похищение человека
Подъезды к торговому центру «Острова» в Благовещенске временно перекрыли
В Амурской области выявлены 17 новых больных коронавирусом
О новых выплатах на детей рассказали в амурском отделении ПФР
В Благовещенске пассажира автобуса оштрафовали за отсутствие маски
Горячую воду в Благовещенске отключили на три дня
В Приамурье выявили 5 новых случаев коронавируса