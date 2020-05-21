Благовещенский детский сад закрыли из-за подтвержденного случая COVID-19

21 Май 2020 2020-05-21T08:42:27+03:00

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Корпуса №1, 2 и 4 детского сада №5 в Благовещенске закрыли. В учреждении обнаружили коронавирус. Сотрудники сада, начиная с 20 мая, обязаны отправиться на самоизоляцию. Им и дошкольникам необходимо сдать тесты на наличие или отсутствие коронавируса.

Родителям о закрытии сада сообщили 19 мая. Они получили следующее сообщение:

- Уважаемые родители, в связи с предписанием Роспотребнадзора от 19.05.2020 г. дежурные группы в МАДОУ ДС № 5 будут закрыты с 20.05.2020 до особого распоряжения. В Роспотребнадзор были поданы списки детей, посещавших дежурные группы 1,2,4 корпусов детского сада, в связи с этим у вашего ребенка будет взят тест на наличие или отсутствие коронавирусной инфекции.

В региональном Роспотребнадзоре информацию об обнаружении короанвируса в саду подтвердили. Только сообщать о возрасте заболевшего отказались.

- В связи с выявлением случая новой коронавирусной инфекции (COVID-2019) в дошкольном образовательном учреждении №5 г. Благовещенска, приняты меры по изоляции контактных детей и персонала, в отношении которых в настоящее время проводится медицинское наблюдение и лабораторное тестирование. Обращаем внимание родителей о недопустимости направления в дошкольные учреждения детей с любыми клиническими проявлениями инфекционного заболевания и необходимость соблюдения мер профилактики респираторных инфекций, в том числе новой коронавирусной инфекции (COVID-2019), – отметили в ведомстве.

Тем временем, в управлении отмечают: не все амурчане соблюдают предписанные правила, что и приводит к росту заболеваемости. Ситуацию с большим количеством зараженных за минувшие сутки прокомментировала руководитель амурского управления Ольга Курганова.

- Мы неоднократно говорили, что эпидемический процесс развивается. Май для нашей области чрезвычайно важный период – оценивая развитие ситуации, мы прогнозируем и, к сожалению, наши прогнозы сбываются, увеличение количества инфицированных. В мае мы уже отмечали несколько периодов подъема заболеваемости. Когда мы наложили эту ситуацию и сделали сдвижку на 5-7 дней (это минимальный инкубационный период), то видим - эти дни как раз падают на время, когда население было более активно - было Вербное воскресение, Пасха, майские праздники. Говоря о ситуации подъема заболеваемости вчера, сдвигаясь назад на 5-7 дней, как раз мы видим те нарушения, которые были допущены населением, - сказала главный санитарный врач области.

ИСТОЧНИК KP.RU