В Амурской области подтвердили 17 новых случаев COVID-19
В Приамурье за последние судки лабораторно подтверждено 17 новых случаев коронавирусной инфекции. Четыре новых пациента появилось в Благовещенске, по два – Тынде, Магдагачинском районе и Шимановске, по одному – Белогорске, Серышевском районе, Свободном, Райчихинске и Сковородинском районе.
Таким образом, с начала пандемии зарегистрировано 294 случая новой коронавирусной инфекции. Большинство из них – в Благовещенске, Тынде, Шимановске, Белогорске, Серышевском районе и Свободном.
Заболевание у пациентов протекает в различной форме: 44,6% - пневмония, 31,6% - бессимптомная форма, 23,8% - ОРВИ. Наибольший удельный вес среди заболевших приходится на возрастную группу 30-49 лет – 35,4%. Из стационара в связи с выздоровлением выписаны 76 человек.
ТОЛЬКО ЦИФРЫ
Статистика по заболевшим COVID-19 в Амурской области:
г. Благовещенск - 108
г. Тында – 41
г. Шимановск – 34
г. Белогорск – 31
Серышевский район (с. Тавричанка – 8, с. Бочкаревка – 1, с. Томское – 3, п. Серышево – 10, с. Соколовка - 4) – 26
г. Свободный – 23
Магдагачинский район (п. Магдагачи) – 6
Благовещенский район (с. Владимировка - 2, с. Чигири – 3) – 5
Ивановский район (с. Крещеновка) – 4
пгт. Прогресс – 4
г. Райчихинск – 4 (+1)
г. Зея – 3
Константиновский район (с. Константиновка) – 2
Сковородинский район (Сковородино) – 1
Бурейский район (п. Талакан) – 1
Завитинский район (с. Успеновка) - 1
ИСТОЧНИК KP.RU