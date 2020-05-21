В Амурской области подтвердили 17 новых случаев COVID-19

21 Май 2020 2020-05-21T10:27:06+03:00

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В Приамурье за последние судки лабораторно подтверждено 17 новых случаев коронавирусной инфекции. Четыре новых пациента появилось в Благовещенске, по два – Тынде, Магдагачинском районе и Шимановске, по одному – Белогорске, Серышевском районе, Свободном, Райчихинске и Сковородинском районе.

Таким образом, с начала пандемии зарегистрировано 294 случая новой коронавирусной инфекции. Большинство из них – в Благовещенске, Тынде, Шимановске, Белогорске, Серышевском районе и Свободном.

Заболевание у пациентов протекает в различной форме: 44,6% - пневмония, 31,6% - бессимптомная форма, 23,8% - ОРВИ. Наибольший удельный вес среди заболевших приходится на возрастную группу 30-49 лет – 35,4%. Из стационара в связи с выздоровлением выписаны 76 человек.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

Статистика по заболевшим COVID-19 в Амурской области:

г. Благовещенск - 108

г. Тында – 41

г. Шимановск – 34

г. Белогорск – 31

Серышевский район (с. Тавричанка – 8, с. Бочкаревка – 1, с. Томское – 3, п. Серышево – 10, с. Соколовка - 4) – 26

г. Свободный – 23

Магдагачинский район (п. Магдагачи) – 6

Благовещенский район (с. Владимировка - 2, с. Чигири – 3) – 5

Ивановский район (с. Крещеновка) – 4

пгт. Прогресс – 4

г. Райчихинск – 4 (+1)

г. Зея – 3

Константиновский район (с. Константиновка) – 2

Сковородинский район (Сковородино) – 1

Бурейский район (п. Талакан) – 1

Завитинский район (с. Успеновка) - 1

ИСТОЧНИК KP.RU