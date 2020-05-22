2020-05-22T03:21:41+03:00
Общество

В Благовещенске мост через Зею перекроют на все выходные

Остановить движение планируют с ночи пятницы
Дарья ПРОКОПЬЕВА
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Ремонтировать будут 19-й пролет. Фото: администрация города БлаговещенскаРемонтировать будут 19-й пролет. Фото: администрация города Благовещенска
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Полное перекрытие автодорожного моста через Зею для движения автотранспорта и пешеходов планируется с пятницы, 29 мая, с 22.00. Открыться мост должен в понедельник, 1 июня, в 06.00.

Как рассказали в мэрии Благовещенска, дорожникам предстоит отремонтировать опорную балку и заменить 8 плит покрытия на втором участке (19-ый пролет), а после этого - провести работы по устройству бетонной стяжки плит, оклеечной гидроизоляции, уложить двухслойное асфальтобетонное покрытие.

Для удобства амурчан закрывать мост в будние дни не будут. Основные работы проведут за выходные, не разделяя процесс на несколько дней.

Еще порядка 10-14 дней понадобится на завершение аварийно-восстановительных работ на выявленных участках. Данные работы не требуют закрытия моста. После этого движение по мосту будет возобновлено в полном объеме по обеим полосам.

Работы на 22-ом пролете, где замена четырех плит была проведена накануне, будут продолжены на текущей неделе.

ИСТОЧНИК KP.RU

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