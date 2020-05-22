Глава Роспотребнадзора по Амурской области: Нарушения в детсадах могут привести к росту заболевших COVID-19

22 Май 2020 2020-05-22T09:44:09+03:00

В Благовещенске уже есть случай, когда ребенок с положительным тестом на коронавирус попал в группу. Фото: ru.freeimages.com

В дежурные группы набралось больше детей, чем должно

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Сотрудники управления Роспотребнадзора по Амурской области в ходе эпидрасследования выявили нарушения в детских садах, где работают дежурные группы. Об этом на заседании оперативного штаба по предупреждению распространения коронавирусной инфекции доложила руководитель регионального Роспотребнадзора Ольга Курганова.

- Мы отмечаем в дошкольных образовательных учреждениях, которые работают как «дежурные группы», ряд нарушений, которые могут привести к формированию увеличения количества контактных и заболевших, - отметила Ольга Курганова. - Допускается движение воспитателей и медицинского персонала между группами дошкольных учреждений. Зафиксирована переуплотненность в группах – объем групп должен быть не более 12, но есть группы с большим количеством детей. И как следствие – расширение круга контактных.

Сейчас в Благовещенске сотрудники ведомства отрабатывают 385 человек – детей и сотрудников дошкольных учреждений, которые вовлечены в эпидемиологический процесс.

В связи с этим главный санитарный врач области рекомендовала главам городов, районов и сел проконтролировать, как соблюдают режим в детских садах. В частности, там должны по утрам проверять состояние детей и персонала, непрерывно обеззараживать воздуха с использованием бактерицидных облучателей рециркуляторного типа, соблюдать режим проветривания и усиленную дезинфекцию.

Кроме того, людей с симптомами инфекционных заболеваний должны немедленного отстранять, а персоналу и медработникам – запретить курсировать между детсадами и дежурными группами.

- Устанавливаем факты, что оба родителя не работают и фактически числятся неработающими, при этом дети посещают детский сад. В ходе эпидрасследования выясняется, что родители выезжают за пределы региона, при этом ребенок продолжает ходить в коллектив, создавая угрозу распространения инфекции, - пояснила Ольга Курганова.

Как отметил губернатор Василий Орлов, работа дежурных групп в детских садах - это отдельная зона риска:

- В Благовещенске, к сожалению, у нас уже есть случай, когда ребенок с положительным тестом на коронавирус попал в группу. Сейчас приходится проводить большой объем работы по конкретному детскому саду, по дезинфекции, выявлению контактных лиц. Обсудили с главами дополнительные меры, которые необходимо предпринять в согласовании с Роспотребнадзором, чтобы избежать таких ситуаций.

В частности в области проанализируют обоснованность посещения детьми «дежурных групп» с учетом трудовой занятости родителей.

ИСТОЧНИК KP.RU