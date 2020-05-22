Еще 23 амурчанина заболели коронавирусом
В Амурской области подтвердились еще 23 случая новой коронавирусной инфекции. Большинство из них – в Благовещенске, где заразились 14 человек, и Свободном, где заболели 7 жителей. Также по одному новому случаю зафиксировано в Магдагачинском и Благовещенском районах.
Итого с начала пандемии в регионе зарегистрировано 317 случаев COVID-19. При этом 84 человека выписаны с выздоровлением, 19 получают амбулаторное лечение.
- Территориально самые высокие показатели в Шимановске. Там мы сейчас отмечаем стабилизацию ситуации. Наиболее сложная ситуация в Благовещенске, где под медицинским наблюдением находится 634 человека, и в Свободном, где 291 контактных, - рассказала руководитель регионального Роспотребнадзора Ольга Курганова.
Главный санитарный врач области отметила, что сокращается количество бессимптомных форм. Первоначально оно составляло до 40%, сейчас - 29%. Количество населения, которое переносит заболевание в форме ОРВИ - 24%. Коэффициент распространения инфекции вырос.
Количество свободных коек сокращается. Однако на это власти оперативно реагируют – как рассказала и. о. министра здравоохранения Светлана Леонтьева, к развертыванию готовят еще 100 коек на базе городской клинической больницы для пациентов с осложненной внебольничной пневмонией, с подтвержденным лабораторным диагнозом COVID–19.
ТОЛЬКО ЦИФРЫ
Количество заболевших в Приамурье:
г. Благовещенск - 122 (+14)
г. Тында – 41
г. Шимановск – 34
г. Белогорск – 31
г. Свободный – 30 (+7)
Серышевский район (с. Тавричанка – 8, с. Бочкаревка – 1, с. Томское – 3, п. Серышево – 10, с. Соколовка - 4) – 26
Магдагачинский район (п. Магдагачи) – 7 (+1)
Благовещенский район (с.Владимировка - 2, с.Чигири – 3, с.Верхблаговещенское - 1) – 6 (+1)
Ивановский район (с.Крещеновка) – 4
пгт. Прогресс – 4
г. Райчихинск – 4
г. Зея – 3
Константиновский район (с.Константиновка) – 2
Сковородинский район (Сковородино) – 1
Бурейский район (п. Талакан) – 1
Завитинский район (с. Успеновка) - 1
ИСТОЧНИК KP.RU