Еще 23 амурчанина заболели коронавирусом

22 Май 2020 2020-05-22T09:55:33+03:00

Наиболее сложная ситуация – в Благовещенске и Свободном

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В Амурской области подтвердились еще 23 случая новой коронавирусной инфекции. Большинство из них – в Благовещенске, где заразились 14 человек, и Свободном, где заболели 7 жителей. Также по одному новому случаю зафиксировано в Магдагачинском и Благовещенском районах.

Итого с начала пандемии в регионе зарегистрировано 317 случаев COVID-19. При этом 84 человека выписаны с выздоровлением, 19 получают амбулаторное лечение.

- Территориально самые высокие показатели в Шимановске. Там мы сейчас отмечаем стабилизацию ситуации. Наиболее сложная ситуация в Благовещенске, где под медицинским наблюдением находится 634 человека, и в Свободном, где 291 контактных, - рассказала руководитель регионального Роспотребнадзора Ольга Курганова.

Главный санитарный врач области отметила, что сокращается количество бессимптомных форм. Первоначально оно составляло до 40%, сейчас - 29%. Количество населения, которое переносит заболевание в форме ОРВИ - 24%. Коэффициент распространения инфекции вырос.

Количество свободных коек сокращается. Однако на это власти оперативно реагируют – как рассказала и. о. министра здравоохранения Светлана Леонтьева, к развертыванию готовят еще 100 коек на базе городской клинической больницы для пациентов с осложненной внебольничной пневмонией, с подтвержденным лабораторным диагнозом COVID–19.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

Количество заболевших в Приамурье:

г. Благовещенск - 122 (+14)

г. Тында – 41

г. Шимановск – 34

г. Белогорск – 31

г. Свободный – 30 (+7)

Серышевский район (с. Тавричанка – 8, с. Бочкаревка – 1, с. Томское – 3, п. Серышево – 10, с. Соколовка - 4) – 26

Магдагачинский район (п. Магдагачи) – 7 (+1)

Благовещенский район (с.Владимировка - 2, с.Чигири – 3, с.Верхблаговещенское - 1) – 6 (+1)

Ивановский район (с.Крещеновка) – 4

пгт. Прогресс – 4

г. Райчихинск – 4

г. Зея – 3

Константиновский район (с.Константиновка) – 2

Сковородинский район (Сковородино) – 1

Бурейский район (п. Талакан) – 1

Завитинский район (с. Успеновка) - 1

ИСТОЧНИК KP.RU