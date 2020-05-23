В Амурской области плюс 23 случая заражения COVID-19

23 Май 2020 2020-05-23T12:39:10+03:00

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В Приамурье продолжается рост заболеваемости новой коронавирусной инфекцией. За минувшие сутки подтвердилось еще 23 случая заражения. На сегодняшний день больше всего заболевших в Благовещенске и Тынде. На третьем месте Шимановск.

В общей сложности с нарастающим итогом в Приамурье выявлено 340 случаев COVID-19. Показатель заболеваемости вырос и составляет 43,04 на 100 тысяч населения. У большинства пациентов инфекция протекает в форме пневмонии- 45,0%, без симптомов болеют 29,7% зараженных, в форме ОРВИ болезнь переносят 25,3% . Больше всего заболевших в возрастной группе 30-49 лет - 35,3%. Выздоровели 95 пациентов, Один зараженный COVID-19 умер.

Сегодня под наблюдением медиков находится 1160 человек. Это те, кто был в контакте с заболевшими COVID-19. Из них 1139 человек находятся на домашнем карантине. 21 человек помещен в изолятор.

В общей сложности с начала пандемии проведено 35991 исследование на COVID-19, выдано 3167 постановлений главного государственного санитарного врача Амурской области об изоляции в медицинских организациях или самоизоляции по месту жительства граждан, прибывших из-за границы или бывших в контакте с больными новой коронавирусной инфекцией.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

Статистика заболеваемости в городах и районах Амурской области

г. Благовещенск - 135

г. Тында - 44

г. Шимановск - 34

г. Свободный - 33

г. Белогорск - 31

Серышевский район (с. Тавричанка - 8, с. Бочкаревка - 1, с. Томское - 3, п. Серышево - 12, с. Соколовка - 4) - 28

Магдагачинский район (п. Магдагачи) - 7

Благовещенский район (с.Владимировка - 2, с.Чигири - 3, с.Верхблаговещенское - 1) - 6

Ивановский район (с.Крещеновка) - 4

пгт. Прогресс - 4

г. Райчихинск - 4

г. Зея - 3

Тындинский район (п. Соловьевск) - 2

Константиновский район (с.Константиновка) - 2

Сковородинский район (Сковородино) - 1

Бурейский район (п. Талакан) - 1

Завитинский район (с. Успеновка) - 1

ИСТОЧНИК KP.RU