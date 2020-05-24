Еще 15 амурчан заразились опасным коронавирусом

24 Май 2020 2020-05-24T13:33:37+03:00

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Эпидемиологи региона продолжают тестирование жителей городов и районов на инфицирование новым коронавирусом. Число заражений растет ежедневно. Больше всего заболевших в Благовещенске-плюс 10 случаев на воскресенье, 24 мая. В Чигирях, Шимановске, Тынде, Магдагачах, Ромнах по одному случаю заражения.

Показатель заболеваемости новой коронавирусной инфекцией составляет 44,93 на 100 тысяч населения. Чаще болезнь протекает в форме пневмонии – 45,4%, в бессимптомная форма инфекцию переносят– 29,6% амурчан, в форме ОРВИ болеют 25,0% . Наибольшее число зараженных в возрастной группе 30-49 лет – 35% от общего числа заболевших. Выздоровели 95 человек. Новых летальных исходов не зарегистрировано.

На карантине находятся 1157 человек, из них 1141 человек находятся дома, 16 человек в изоляторах.

На текущую дату проведено 37880 тестов на новую коронавирусную инфекцию.

ИСТОЧНИК KP.RU