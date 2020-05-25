Четыре района Благовещенска остались без горячей воды

25 Май 2020 2020-05-25T03:56:48+03:00

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В понедельник, 25 мая, стартовал ремонт тепломагистрали Северного района. Работы продлятся до 5 июня. За это время специалисты проведут ревизию всей запорной арматуры и сальниковых компенсаторов на тепломагистрали, часть оборудования заменят. Будет проведена диагностика состояния металла трубопроводов, обнаруженные неполадки устранят.

В связи с ремонтом с 08.00 понедельника, 25 мая, приостановлена подача горячего водоснабжения в четырех районах города: втором и третьем микрорайонах, районах КПП и ЦЭС.

Между тем, специалисты завершили плановый ремонт тепломагистрали Северо-Западного района. Горячее водоснабжение уже вернулось к амурчанам, проживающим в части города от ул. Островского до ул. Чайковского между улицами Станционная – ул. Октябрьская.

ИСТОЧНИК KP.RU