Пять человек с коронавирусом умерли за время эпидемии в Приамурье

25 Май 2020 2020-05-25T08:05:36+03:00

По состоянию на 24 мая, в регионе проведено 37 880 исследований. Фото: pixabay.com

Четверо из них скончались от других болезней

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С начала эпидемии новой коронавирусной инфекции в Амурской области скончались пять пациентов с подтвержденным результатом на COVID-19. Подробнее об этих случаях рассказали в минздраве Приамурья.

- К сожалению, с начала эпидемии в области умерли 5 человек с лабораторно подтвержденным диагнозом COVID-19. При этом только у одного человека непосредственно причиной смерти явилась коронавирусная инфекция. Четверо умерли от сопутствующих патологий – кто-то болел сахарным диабетом, у кого-то был острый инфаркт миокарда, у кого-то онкология, - пояснила и. о. министра здравоохранения Светлана Леонтьева.

Как уточнила и. о. министра, несмотря на подтвержденный коронавирус, эти четверо умерли от других заболеваний, не связанных с COVID-19.

- Поэтому они не попадают в статистику умерших от коронавирусной инфекции, где причиной явилось именно это вирусное заболевание, - добавила Светлана Леонтьева.

Речь идет о статистике на сайте управления Роспотребнадзора по Амурской области – на сайте стопкоронавирус.рф учтены все пять смертей.

Все контактные лица обязательно обследуются, проводится работа по их медицинскому наблюдению. По состоянию на 24 мая, в регионе проведено 37 880 исследований, 355 человек тесты на коронавирусную инфекцию дали положительный результат, 95 человек выздоровели.

ИСТОЧНИК KP.RU