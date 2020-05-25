В Амурской области коронавирусом заболели свыше 380 человек

25 Май 2020 2020-05-25T11:22:23+03:00

За сутки инфекцию обнаружили еще у 30 амурчан

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На 25 мая в Амурской области еще у 30 человек обнаружили коронавирусную инфекцию. За последние сутки темп прироста числа зараженных достиг 8,5% (для сравнения: 24 мая показатель составил 4,4%). Таким образом, в регионе уже 385 человек заражены COVID-2019.

В Благовещенске самое большое число зараженных коронавирусом – 160 человек (+15 за последние сутки). Следом идут Тында - 44 человека с подтвержденным COVID-2019 (+0), Свободный – 36 зараженных (+2) и Шимановск – 35 (+0).

В Серышевском районе за последние сутки коронавирус выявлен у 7 жителей, всего же там заболевших 35 человек. В Благовещенском районе добавились трое зараженных человека, по одному в Ивановском, Завитинском, Тамбовском районах.

- У 45,7% пациентов – пневмония, 30,1% пациентов с бессимптомной формой, у 24,2% - ОРВИ. Наибольший удельный вес среди заболевших приходится на возрастную группу 30-49 лет – 34,5%, - сообщили в Роспотребнадзоре по Амурской области.

В ЗАТО Циолковский на 25 мая зарегистрировано 19 лабораторно подтверждённых случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией. Об этом сообщил глава города Сергей Левицкий. По словам градоначальника, все зараженные из Циолковского находятся на лечении в Благовещенске, состояние у пациентов удовлетворительное.

ИСТОЧНИК KP.RU