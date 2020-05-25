2020-05-25T11:22:23+03:00
Коронавирус Covid-19

В Амурской области коронавирусом заболели свыше 380 человек

За сутки инфекцию обнаружили еще у 30 амурчан
Анастасия НАГАЙКО
Поделиться:
В Амурской области растет темп прироста зараженных коронавирусом. Фото: @minzdravamurВ Амурской области растет темп прироста зараженных коронавирусом. Фото: @minzdravamur
Изменить размер текста:

На 25 мая в Амурской области еще у 30 человек обнаружили коронавирусную инфекцию. За последние сутки темп прироста числа зараженных достиг 8,5% (для сравнения: 24 мая показатель составил 4,4%). Таким образом, в регионе уже 385 человек заражены COVID-2019.

В Благовещенске самое большое число зараженных коронавирусом – 160 человек (+15 за последние сутки). Следом идут Тында - 44 человека с подтвержденным COVID-2019 (+0), Свободный – 36 зараженных (+2) и Шимановск – 35 (+0).

В Серышевском районе за последние сутки коронавирус выявлен у 7 жителей, всего же там заболевших 35 человек. В Благовещенском районе добавились трое зараженных человека, по одному в Ивановском, Завитинском, Тамбовском районах.

- У 45,7% пациентов – пневмония, 30,1% пациентов с бессимптомной формой, у 24,2% - ОРВИ. Наибольший удельный вес среди заболевших приходится на возрастную группу 30-49 лет – 34,5%, - сообщили в Роспотребнадзоре по Амурской области.

В ЗАТО Циолковский на 25 мая зарегистрировано 19 лабораторно подтверждённых случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией. Об этом сообщил глава города Сергей Левицкий. По словам градоначальника, все зараженные из Циолковского находятся на лечении в Благовещенске, состояние у пациентов удовлетворительное.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Амурской области коронавирусом заболели свыше 380 человек
Пять человек с коронавирусом умерли за время эпидемии в Приамурье
Четыре района Благовещенска остались без горячей воды
Еще 15 амурчан заразились опасным коронавирусом
В Амурской области плюс 23 случая заражения COVID-19
Еще 23 амурчанина заболели коронавирусом
Глава Роспотребнадзора по Амурской области: Нарушения в детсадах могут привести к росту заболевших COVID-19
В Благовещенске мост через Зею перекроют на все выходные
В Амурской области подтвердили 17 новых случаев COVID-19
Благовещенский детский сад закрыли из-за подтвержденного случая COVID-19
К Дню города Благовещенск украсят подсветкой
В Амурской области прибавилось 30 больных коронавирусом
Мост через Зею планируют отремонтировать к 14 июня
В Циолковском выявили 11 случаев коронавируса
Первая смерть от коронавируса подтвердилась в Приамурье
Мост через Зею будет перекрыт с вечера 19 мая