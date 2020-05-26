В Благовещенске возобновляют ежедневные рейсы до Москвы и Новосибирска
Работающие в Приамурье авиакомпании восстанавливают полетную карту. Уже возобновились ежедневные рейсы в столицу и Новосибирск, готовятся к возвращению и другие рейсы. Об этом рассказал генеральный директор аэропорта Благовещенска Валерий Шлегель.
- Пассажиропоток в период начала пандемии коронавируса снизился на 80%, но уже со второй половины мая отмечаем тенденцию к увеличению частот рейсов. Авиакомпания S7 возобновила все ежедневные рейсы в Москву и Новосибирск, восстанавливают полетную карту «Уральские авиалинии». Ожидаем с 16 июня выполнение полетов в Благовещенск перевозчиком «Северный ветер», частота рейсов в стадии согласования, - рассказал Валерий Шлегель.
Руководитель авиапредприятия отметил, что с ввода режима повышенной готовности в связи с распространением новой коронавирусной инфекции, а также в период спада пассажиропотока, все службы аэропорта были приведены в оперативную готовность по соблюдению санитарно-эпидемиологического регламента действий. По его словам, это позволило в полной мере организовать работу предприятия при восстановлении регулярности рейсов в условиях безопасности как для пассажиров, так и для сотрудников аэропорта.
Для обеспечения соблюдения эпидемиологической безопасности ежедневно проводится санитарная обработка аэровокзального комплекса, офисных помещений, зон вылета и прилета пассажиров, транспортной инфраструктуры предприятия, задействованной в обслуживании пассажиров.
Такая обработка проводится в соответствии с рекомендациями Управления Роспотребнадзора. Сотрудники Роспотребнадзора и минздрава встречают и осуществляют термометрию всех прилетающих пассажиров при помощи тепловизоров, установленных в зоне прилета.
Дезинфекция проводится регулярно после рейсов. Сейчас их всего от двух до шести в день.
ИСТОЧНИК KP.RU