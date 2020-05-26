В Амурской области коронавирусом заболели 35 медиков

26 Май 2020 2020-05-26T09:27:54+03:00

Шесть из них уже выздоровели

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В Приамурье новой коронавирусной инфекцией заразились 35 медицинских работников. Шестеро из них выздоровели, 13 человек находятся на лечении в городской клинической больнице с внебольничной пневмонией. Об этом в ходе заседания оперативного штаба 26 мая сообщила и. о. министра здравоохранения Амурской области Светлана Леонтьева.

- Из выздоровевших 113 человек - 21 ребёнок. Из всех пациентов, которые получают лечение в медицинских организациях с установленным диагнозом COVID-19, у 216 -пневмония, из них двое детей. Пять взрослых находятся на искусственной вентиляции лёгких, - рассказала Светлана Николаевна.

По её словам, на сегодняшний день на дому лечатся 19 амурчан – это люди, которые не имеют клинических проявлений с установленным диагнозом COVID-19, и те, которым позволяет жилищные условия получать лечение амбулаторно.

Увеличивается количество исследований в лабораториях, подведомственных министерству здравоохранения. В сутки они проводят более 600 исследований у условно здоровых лиц.

ИСТОЧНИК KP.RU