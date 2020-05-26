Количество заболевших коронавирусом амурчан превысило 400

26 Май 2020 2020-05-26T10:53:02+03:00

Сокращается протекание заболевания в бессимптомной и в легкой форме. Фото: правительство Амурской области

Больше четверти выписаны в связи с выздоровлением

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За последние сутки в Амурской области зарегистрировано 16 новых случаев коронавирусной инфекции, всего в регионе – 401 заболевший. При этом 113 человек выписаны в связи с выздоровлением.

Как отметила главный санитарный врач Приамурья Ольга Курганова на заседании оперативного штаба по предупреждению распространения коронавируса, эпидемиологическая ситуация в регионе нарастает.

- Сокращается протекание заболевания в бессимптомной и в легкой форме. Больных с пневмонией уже 47%, что влечет увеличение коечного фонда, - констатировала руководитель Роспотребнадзора по Амурской области. - По сравнению с аналогичным периодом прошлого года мы отмечаем и рост внебольничных пневмоний.

Советник губернатора Амурской области Марина Гулевич добавила:

- Количество заболевших пневмонией связано, в первую очередь, с тем, что начали активно проводить превентивные исследования на легких методом компьютерной томографии. Мы выявляем так называемые «немые» пневмонии – без клинических проявлений, что позволяет рано поставить диагноз «пневмония» и начать адекватное лечение. Это дает хороший процент выздоровевших.

Продолжаются мероприятия по медицинскому наблюдению и лабораторному обследованию на коронавирус в отношении 1 286 человек, бывших в контакте с заболевшими.

- Больше всего нас беспокоит город Благовещенск. Самый сложный для нас объект – это детский сад №5, где в связи с заносом заболевания выявлено 5 случаев – 3 человека персонала и 2 воспитанника. Всего в данном очаге 352 контактных человека. В трех медицинских учреждениях – Благовещенской городской клинической больнице, областной детской клинической больнице, областной клинической больнице - зарегистрирован занос инфекционного заболевания COVID-19. Проводятся мероприятия по контактным медицинским работникам и пациентам, - сообщила Ольга Курганова.

ИСТОЧНИК KP.RU