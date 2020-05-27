Автобусы в Благовещенске временно изменят маршруты

27 Май 2020 2020-05-27T05:09:44+03:00

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В среду, 27 мая, стартовал ремонт улицы Красноармейская между Больничной и Загородной. В связи с этим временно ограничено движение транспорта, а автобусы меняют маршруты.

- Полное перекрытие проезжей части связано с проведением работ на инженерных сетях, - объяснили в пресс-службе администрации города Благовещенска.

До окончания работ меняются схемы движения автобусов маршрутов:

Автобусы маршрутов 36, К: – ул. Северная – ул. Загородная – ул. Октябрьская – ул. Больничная – ул. Горького – далее по утвержденному маршруту.

Автобусы маршрутов 3, 9: – ул. Горького – ул. Больничная – ул. Красноармейская разворот - далее по утвержденному маршруту.

Автобусы маршрутов 9, 28: – ул. Горького – ул. Больничная – разворот - далее в обратную сторону по утвержденному маршруту.

Напомним, по временным схемам продолжается движение автобусов, в связи с ремонтом инженерных коммуникаций по улице Ленина. Сейчас они двигаются следующим образом:

Автобусы маршрутов К, 11: – ул. Ленина – ул. Трудовая – ул. Зейская – ул.50 лет Октября – ул. Ленина – далее по утвержденному маршруту.

Автобусы маршрутов 4, 9, 28, 30, 31: ул. Ленина – ул. Трудовая – ул. Зейская – ул.50 лет Октября – далее по утвержденному маршруту.

ИСТОЧНИК KP.RU