2020-05-27T10:50:13+03:00
Коронавирус Covid-19

Число пациентов с коронавирусом выросло на 13 человек в Приамурье

Где заболело больше всего человек в Амурской области
Дарья ПРОКОПЬЕВА
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Большинство заболевших - из Благовещенска и Свободного. Фото: pexels.comБольшинство заболевших - из Благовещенска и Свободного. Фото: pexels.com
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В Амурской области положительный результат теста на коронавирусную инфекцию получили ещё 13 человек. Шесть из них проживает в Благовещенске, пять – в Свободном, по одному – в Белогорске и Завитинском районе.

Таким образом, по состоянию на 27.05.2020 с нарастающим итогом в Амурской области выявлено 414 случаев новой коронавирусной инфекции. Наибольшее число заболевших приходится на возрастную группу 30-49 лет – 34,3%. При этом 133 человека выписаны из стационара с выздоровлением.

Сейчас медики обследуют 1293 контактных амурчанина. Из них на изоляции по месту жительства находится 1279 человек, в изоляторах – 14 человек.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

Количество заболевших COVID-19 по городам и районам Приамурья:

г. Благовещенск - 172

г. Тында – 48

г. Свободный – 44

г. Шимановск – 35

Серышевский район (с. Тавричанка – 8, с. Бочкаревка – 1, с. Томское – 3, п. Серышево – 19, с. Соколовка - 4) – 35

г. Белогорск – 32

Магдагачинский район (п. Магдагачи) – 11

Благовещенский район (с.Чигири – 4, с.Владимировка - 2, с.Верхблаговещенское – 2, с.Дроново – 1, с.Марково - 1) – 10

Ивановский район (с.Крещеновка – 4, с.Среднебелое – 1) – 5

пгт. Прогресс – 4

г. Райчихинск – 4

Завитинский район (с. Успеновка – 1, г.Завитинск – 2) – 3

г. Зея – 3

Тындинский район (п. Соловьевск) – 2

Константиновский район (с.Константиновка) – 2

Сковородинский район (Сковородино) – 1

Бурейский район (п. Талакан) – 1

Ромненский район (с. Ромны) – 1

Тамбовский район (с.Тамбовка) – 1

ИСТОЧНИК KP.RU

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