Вторая смерть от коронавируса зафиксирована в Приамурье

28 Май 2020 2020-05-28T05:33:46+03:00

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Правительство Амурской области сообщило о втором летальном исходе от заболевания новой коронавирусной инфекции. В каком районе Приамурья скончался пациент и иные подробности не уточняются.

Напомним, первый летальный случай в Приамурье был зарегистрирован в середине мая. В Серышевском районе скончалась 80-летняя женщина. Помимо этого, в регионе скончались еще четыре человека с подтвержденной новой коронавирусной инфекцией, однако причинами смерти оказались иные заболевания.

Всего по состоянию на утро 28.05.2020 в Амурской области выявлено 414 случаев новой коронавирусной инфекции. Из них 133 уже завершились выздоровлением. Общее количество контактных лиц с заболевшими - 1301 человек, проводится работа по их медицинскому наблюдению и лабораторному обследованию.

ИСТОЧНИК KP.RU