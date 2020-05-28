2020-05-28T10:16:22+03:00
Общество

В Амурской области полыхает Бекельдеульский заказник

Площадь возгорания – 15 гектаров
Анна ВАЛЕРЬЕВА
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Предположительно, в пожаре виноваты люди. Фото: pixabay.comПредположительно, в пожаре виноваты люди. Фото: pixabay.com
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Парашютисты и десантники Амурской авиабазы тушат Бекельдеульский заказник, что располагается в Зейском районе. Пожар зафиксировали вчера, 27 мая. Оперативно туда были направлены группы Зейского авиаотделения и Новокиевского подразделения. Десять авиапожарных и необходимое оборудование десантировали с вертолета.

На данный момент группировка усилена еще 18 сотрудниками авиабазы и 3 работниками Зейского лесхоза. Руководит личным составом, который отстаивает лес от огня, инструктор парашютно-пожарной группы Зейского авиаотделения Григорий Жиляков.

Пожар «идет» в труднодоступном месте, поэтому на тушении задействован вертолет Амурской авиабазы, а также вездеход, который прокладывает минерализованные полосы, чтобы не дать возможности огню распространиться. Площадь возгорания – 15 гектаров.

Предположительная причина пожара – деятельность людей. Недалеко от места возгорания замечены рыбаки. Представителям Зейского лесничества и Амурского охотуправления, прибывшим на место, они сообщили, что огонь перешел на территорию заказника после отъезда другой группы рыбаков, которые тоже рыбачили в этом месте. Информация передана в правоохранительные органы, которые начали проверку.

Министерство лесного хозяйства и пожарной безопасности области рекомендует ограничить посещения лесов, не жечь костры, чтобы своими действиями не навредить природе.

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В Амурской области полыхает Бекельдеульский заказник
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ИСТОЧНИК KP.RU

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