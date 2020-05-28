В Амурской области зарегистрировано 433 больных коронавирусом

28 Май 2020 2020-05-28T10:55:55+03:00

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Сегодня, 28 мая, в Амурской области подтвердили 19 новых случаев коронавируса. Всего в регионе выявлено 433 пациента с начала пандемии, 140 из них выписаны из стационара в связи с выздоровлением.

Как уточнили в управлении Роспотребнадзора по Амурской области, больше всего случаев зафиксировано в Благовещенске – здесь 176 больных. На втором месте Тында с 53 пациентами, на третьем – Свободный, где заболели 48 человек (см. «Только цифры»).

У 47,6% заболевших диагностирована пневмония, у 24,2% - симптомы ОРВИ, у остальных инфекция протекает в бессимптомной форме. Наибольший удельный вес среди пациентов приходится на возрастную группу от 30 до 49 лет.

Еще 1301 амурчанина обследуют на новую коронавирусную инфекцию, так как они контактировали с заболевшими. Из них 1283 человека изолированы по месту жительства, 18 – в изоляторах.

ИСТОЧНИК KP.RU