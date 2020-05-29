Победитель шоу «Голос. Дети» поздравит амурских сирот с Днем защиты детей

29 Май 2020 2020-05-29T05:57:21+03:00

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Приамурье присоединится к всероссийской акции «#ТавридаДетям». В Международный день защиты детей в амурских организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, отдел молодежной политики минобрнауки области совместно с региональным молодежным правительством и творческой молодежью проведут мастер-классы.

Увлекать «виновников торжества» будут в формате онлайн на платформе «ZOOM». Взаимодействовать с детьми активисты планируют в течение всего дня. Мастер-классы пройдут по нескольким направлениям: музыка, изобразительное искусство, рукоделие и народное творчество.

- Специально для юных амурчан мастер-класс по созданию народной тряпичной куклы проведет хормейстер детского фольклорного ансамбля «Жаворонки» из города Краснодар Наттела Багдасарян, а победитель пятого сезона телевизионного шоу «Голос. Дети» поздравит ребят с праздником и ответит на два самых интересных вопроса, - прокомментировала начальник отдела молодежной политики Светлана Тюкалова.

Она пояснила, что задать вопрос может каждый ребенок под специальным постом в официальной группе онлайн-фестиваля «Большая перемена» в социальной сети «ВКонтакте».

Всего по стране в рамках акции «#ТавридаДетям» будет организовано более 500 мастер-классов.

ИСТОЧНИК KP.RU