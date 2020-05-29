2020-05-29T08:35:32+03:00
Коронавирус Covid-19

«Коронавирусные» ограничения продлили на неделю в Приамурье

При этом в Белогорске открывают общепиты
Ольга ГЕТМАН
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КПП в Свободном и Шимановске продолжат свою работу. Фото: мэрия города ШимановскаКПП в Свободном и Шимановске продолжат свою работу. Фото: мэрия города Шимановска
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Оперативным штабом области решено продлить режим ограничении , введённых в связи с пандемией коронавируса, продлили еще на неделю. Таким образом, пропускной режим в Шимановске и Свободном, а также запрет на посещение кафе и ресторанов в некоторых городах региона продлится до 7 июня.

- На 7 дней продлевается в полном объёме режим ограничений по Шимановску и Свободному, где сохраняются режимы «закрытых» городов. В Шимановске обстановка выравнивается. Если ситуация позволит, скорее всего через неделю будем снимать. По Благовещенску, Свободному, Благовещенскому и Свободненскому районам будем смотреть, как будет развиваться эпидситуация и принимать решения, - прокомментировал Василий Орлов.

Также сегодня на заседании оперативного штаба по предупреждению распространения коронавирусной инфекции было принято решение об отмене ограничения работы заведений общепита в Белогорске. Напомним, в ряде амурских городов их работа запрещена.

- Сегодня в Белогорске ситуация по коронавирусу купирована, относительно контролируема. Поэтому Белогорск мы можем убрать из перечня территорий, где запрещается работа общепита, и приравнять к общей территории области, где общепит работает с 8 до 18 часов, после этого времени обслуживание только на вынос, - пояснил губернатор.

По остальным территориям всё будет зависеть от развития эпидемиологической ситуации.

ИСТОЧНИК KP.RU

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