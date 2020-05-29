В Амурской области добавилось 28 случаев новой коронавирусной инфекции

29 Май 2020 2020-05-29T09:46:37+03:00

На амурскую столицу приходится едва ли не половина заболевших в регионе. Фото: pexels.com

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В Приамурье подтвердились 28 новых случаев коронавирусной инфекции. Из них 18 – в Благовещенске, 5 – в Свободном, 3 – в Тынде, по 1 – в Благовещенском и Ивановском районах. Об этом сообщается на сайте регионального управления Роспотребнадзора.

Таким образом, с начала пандемии в Амурской области выявлен 461 пациент с COVID-19. Как рассказала на заседании оперштаба по борьбе с коронавирусом днем 29 мая и. о. министра здравоохранения Светлана Леонтьева, 55 пациентов с коронавирусом – это дети, 26 из них уже выздоровели. Всего в инфекционных и провизорных госпиталях на лечении находятся 287 пациентов с лабораторно подтвержденным заболеванием COVID-19. Ещё 29 человек получают амбулаторное лечение.

У 129 амурчан наблюдаются внебольничные пневмонии с подтверждённым диагнозом COVID-19. В это число входят трое детей. Шесть пациентов подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких, все взрослые. При этом известно, что 140 человек уже выписаны с выздоровлением.

Число летальных исходов в Амурской области не увеличилось. За время пандемии от новой коронавирусной инфекции скончались две жительницы Серышевского района – 80 и 44 лет.

СТАТИСТИКА

Количество заболевших коронавирусом в Амурской области

г. Благовещенск - 194 (+18)

г. Тында – 56 (+3)

г. Свободный – 53 (+5)

г. Шимановск – 35

Серышевский район (с. Тавричанка – 8, с. Бочкаревка – 1, с. Томское – 3, п. Серышево – 19, с. Соколовка - 4) – 35

г. Белогорск – 32

Магдагачинский район (п. Магдагачи) – 11

Благовещенский район (с. Чигири – 8, с. Владимировка - 2, с. Верхблаговещенское – 2, с. Дроново – 1, с. Марково – 1, с. Новотроицкое – 1, с. Усть-Ивановка - 1) – 16 (+1)

Ивановский район (с. Крещеновка – 5, с. Среднебелое – 1) – 6 (+1)

пгт. Прогресс – 4

г. Райчихинск – 4

Завитинский район (с. Успеновка – 1, г. Завитинск – 2) – 3

г. Зея – 3

Тындинский район (п. Соловьевск) – 3

Константиновский район (с. Константиновка) – 2

Сковородинский район (Сковородино) – 1

Бурейский район (п. Талакан) – 1

Ромненский район (с. Ромны) – 1

Тамбовский район (с.Тамбовка) – 1

ИСТОЧНИК KP.RU