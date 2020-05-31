В Амурской области выявили 20 новых случаев заражения COVID-19

31 Май 2020 2020-05-31T12:03:32+03:00

Из них 10 – в Свободном

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31 мая в Приамурье подтвердились 20 новых случаев новой коронавирусной инфекции. Из них 10 – в Свободном. На втором месте Благовещенске – плюс 8 заболевших. Темп прироста за сутки составил 4,1%. Всего на 31 мая с нарастающим итогом с начала пандемии выявлено 506 случаев COVID-19. Выздоровел 161 человек.

Показатель заболеваемости составил 64,05 на 100 тысяч населения. У зараженных болезнь протекает в разной форме: пневмония у 45,1%, бессимптомная форма у 29,4%, ОРВИ протекает у 25,5% . Больше всего заболевших в возрастной группе 30-49 лет - 35,6%.

Помещены в карантин 1332 человека, контактировавших с зараженными COVID-19, из них на изоляции по месту жительства находятся 1308 человек, в изоляторах пребывают 24 человека.

По состоянию на 31.05.2020 проведено 50127 исследований на новую коронавирусную инфекцию.

Врачи и эпидемиологи рекомендуют соблюдать все меры профилактики. Результаты эпидемиологических расследований показали - до 70% случаев заражений происходит в семье и близком окружении.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

г. Благовещенск - 209 (+8)

г. Свободный - 68 (+10)

г. Тында - 57

г. Шимановск - 37 (+1)

Серышевский район (с. Тавричанка - 8, с. Бочкаревка - 1, с. Томское - 3, п. Серышево - 19, с. Соколовка - 4) - 35

г. Белогорск - 32

Благовещенский район (с.Чигири - 8, с.Владимировка - 2, с.Верхблаговещенское - 2, с.Дроново - 1, с.Марково - 1, с.Новотроицкое - 2, с.Усть-Ивановка - 1) - 17

Магдагачинский район (п. Магдагачи) - 13

Ивановский район (с.Крещеновка - 5, с.Среднебелое - 1) - 6

Сковородинский район (Сковородино) - 6

Тындинский район (п. Соловьевск) - 5

г. Райчихинск - 5

пгт. Прогресс - 4

Завитинский район (с. Успеновка - 1, г.Завитинск - 2) - 3

г. Зея - 3

Константиновский район (с.Константиновка) - 2

Бурейский район (п. Талакан - 1, п.Долдыкан - 1) - 2 (+1)

Ромненский район (с. Ромны) - 1

Тамбовский район (с.Тамбовка) - 1

ИСТОЧНИК KP.RU