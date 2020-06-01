Плату за проезд в автобусах Благовещенска будут брать на входе
С 1 июня на автобусах №2, 12, 30 и 31 пассажирам нужно будет оплачивать билет перед посадкой. Такое решение приняли предприниматели, обслуживающие указанные маршруты. Соответствующие уведомления уже появились в автобусах, рассказали в пресс-службе мэрии Благовещенска.
Предприниматели надеются таким образом повышать платежную дисциплину пассажиров.
- Расчет при входе в транспортное средство, осуществляющее перевозку пассажиров по регулярному маршруту, не противоречит действующему законодательству. Такая форма оплаты позволит избежать безбилетного проезда пассажиров. Особенно это актуально для маршрутов, которые обслуживаются без кондукторов, — пояснил начальник транспортного отдела администрации города Юрий Грязнов.
Эта практика распространена во многих городах. Кроме того, именно так, с предварительным приобретением проездного документа, осуществляется перевозка пассажиров по межмуниципальных маршрутам, другими видам транспорта (железнодорожные, авиаперевозки и так далее).
В администрации прогнозируют, что в ближайшее время на такую систему оплаты планируют перейти и другие благовещенские перевозчики.
ИСТОЧНИК KP.RU