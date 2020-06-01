На мосту через Зею в Благовещенске снимают локальный режим ЧС

1 Июнь 2020 2020-06-01T08:24:45+03:00

Теперь по нему может двигаться любой транспорт массой ниже 25 тонн

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В понедельник, 1 июня, в Благовещенске снимается режим ЧС локального характера. Решение об этом было принято на заседании городской комиссии по чрезвычайным ситуациям в связи с окончанием первоочередных и дополнительных аварийно-восстановительных работ на мосту.

- Проектным институтом на основании мониторинга, который мы предоставляем на постоянной основе, было выдано окончательное заключение. Сегодня решением КЧС с 20.00 снимается режим локального ЧС, а с 12.00 снимается ограничение по движению автомобилей с максимальной массой свыше 10 тонн. При этом остается ограничение на автомобили массой свыше 25 тонн. Остальной транспорт может двигаться по мосту в обоих направлениях, – пояснил первый заместитель мэра города Благовещенска Олег Имамеев.

Напомним, режим ЧС локального характера был введен в Благовещенске 27 апреля. За период аварийно-восстановительных работ специалисты изготовили и заменили дефектные плиты, отремонтировали балку и заасфальтировали участки проезжей части. Работы на автодорожном мосту будут продолжаться. Это текущий ремонт в рамках содержания мостового сооружения, не требующий перекрытия.

Несмотря на снятие режима ЧС, ежедневный мониторинг технического состояния автодорожного моста через Зею будет продолжен.

ИСТОЧНИК KP.RU