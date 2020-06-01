В Приамурье подтвердились еще 22 случая COVID-19

1 Июнь 2020 2020-06-01T10:54:09+03:00

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За последние сутки в Амурской области выявили 22 новых случая коронавирусной инфекции, 4 человека выздоровели и выписались из стационара. Соответствующая информация была опубликована на сайте стопкоронавирус.рф. Больше половины новых заболевших приходится на Благовещенск (см. Только цифры).

Между тем, 1 июня губернатор Амурской области Василий Орлов провел прямой эфир в «Инстаграме». Он поднял наиболее актуальные на сегодня темы и ответил на ряд поступивших вопросов – в том числе об эпидемиологической ситуации в регионе.

- Ситуация с коронавирусной инфекцией в Приамурье напряженная, но контролируемая. Периодически у нас появляются проблемные точки, но ведется большая работа по их купированию. На сегодня мы хорошо обеспечены средствами индивидуальной защиты – в регионе есть запас на месяц. Поступают средства на специальный благотворительный счет, уже собрано порядка 13,5 миллионов. Мы обязательно отчитаемся, куда направлены эти средства, - рассказал Василий Орлов.

Он отметил, что по нормативам в Приамурье было необходимо создать 397 коек для лечения коронавирусных больных, сейчас уже создано около 580 коек, еще 80 появится на Амурском ГПЗ.

- У нас хватает врачей, но они, безусловно, сильно устают. Им производятся все положенные выплаты. Это и федеральные средства, и 70 миллионов из областного бюджета. Мы очень благодарны нашим медикам, - добавил Василий Александрович.

Всех медработников, которые считают, что они недополучили какие-либо средства, он призвал сообщать об этом в «Инстаграм». Вопрос находится на личном контроле главы региона. Также было озвучено, что в Амурской области выделено порядка 3 миллиардов рублей для того чтобы поддержать бизнес.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

По состоянию на 01.06.2020 с нарастающим итогом в Амурской области выявлено 528 случаев новой коронавирусной инфекции (COVID-2019), из них:

г. Благовещенск - 221 (+12)*

г. Свободный – 73 (+5)

г. Тында – 57

г. Шимановск – 37

Серышевский район (с. Тавричанка – 8, с. Бочкаревка – 1, с. Томское – 3, п. Серышево – 19, с. Соколовка – 4, ж.д. ст. Арга - 1) – 36 (+1)

г. Белогорск – 33 (+1)

Благовещенский район (с.Чигири – 9, с. Владимировка - 2, с. Верхблаговещенское – 2, с. Дроново – 1, с. Марково – 1, с.Новотроицкое – 2, с. Усть-Ивановка - 1) – 18 (+1)

Магдагачинский район (п. Магдагачи) – 13

Ивановский район (с.Крещеновка – 5, с.Среднебелое – 2) – 7 (+1)

Сковородинский район (Сковородино) – 6

Тындинский район (п. Соловьевск) – 5

г. Райчихинск – 5

пгт. Прогресс – 4

Завитинский район (с. Успеновка – 1, г.Завитинск – 2) – 3

г. Зея – 3

Константиновский район (с. Константиновка) – 2

Бурейский район (п. Талакан – 1, п.Долдыкан - 1) – 2

Ромненский район (с. Ромны) – 1

Тамбовский район (с.Тамбовка) – 1

Михайловский район (с. Михайловка) – 1 (+1)

*В скобках указан прирост за последние сутки

ИСТОЧНИК KP.RU