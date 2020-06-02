С 164-летием Благовещенск поздравили первые лица города и Амурской области

2 Июнь 2020 2020-06-02T08:32:27+03:00

Изменить размер текста: A A

Губернатор Амурской области Василий Орлов и мэр города Благовещенска Валентина Калита поздравили столицу региона с днем рождения. Сегодня, 2 июня, Благовещенску исполняется 164 года.

- Хочу пожелать нашей амурской столице дальнейшего процветания, воплощения в жизнь крупных проектов - это и новый Зеи скиий мост, новая площадь в центре города, масштабное берегоукрепление, красивая набережная, канатная дорога с соседним Хэи хэ. Но при этом сохранения самобытного духа, его уникальной архитектуры и традиции , - поздравил Благовещенск Василий Орлов.

Он признался амурской столице в любви:

- Для меня Благовещенск – родной город. Я люблю его улицы и скверы, те уголки, которые помню с детства и юности. Помню, как бегали на набережную вместо пары в институте или громкой компанией гуляли в парке... Мои родной город – большая часть моей жизни. С праздником, Благовещенск! Процветания городу и счастья всем его жителям!

Горожан с праздником поздравила и мэр Валентина Калита.

- День города – это праздник, когда соединяются традиции прошлого и настоящего, когда мы вспоминаем события и достижения прошлых лет, отдаем дань памяти первопроходцам и отцам-основателям нашего любимого города! – обратилась она к жителям амурской столицы. - Благовещенск славен своей историей, и пишут ее горожане уже 164 года. Как и наши предшественники, сегодняшние жители города – люди смелые в своих мечтах, упорные в их реализации.

Мэр выразила благодарность и уважение жителям Благовещенска:

- Все, чем мы сегодня по праву гордимся – это результат совместных усилий и ежедневной работы трудовых коллективов, общественности, городских властей, молодежи, всех неравнодушных людей, которые не только мечтают видеть Благовещенск комфортным и благоустроенным, но и прилагают для этого все усилия, - добавила Валентина Сергеевна. - В этот праздничный день от души желаю каждому благовещенцу счастья, здоровья, добра, уверенности в своих силах, удачи и больших свершений! С праздником всех!

ИСТОЧНИК KP.RU