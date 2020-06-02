Более 40 медиков в Приамурье заразились COVID-19

2 Июнь 2020 2020-06-02T08:43:24+03:00

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Более 40 медицинских работников в Амурской области были инфицированы в процессе оказания медицинской помощи. Об этом и иных рисках в работе врачей в условиях пандемии рассказала руководитель минздрава Амурской области Светлана Леонтьева.

- Медицинские работники трудятся на передовых позициях, непосредственно в очагах новой коронавирусной инфекции. Люди отдают все силы для того, чтобы своевременно и в полном объеме оказывать необходимую медицинскую помощь населению региона. Хочется сказать им большое спасибо за эту самоотверженность, - отметила и. о. министра.

По ее словам, одной из характерных особенностей коронавирусной инфекции является скрытое течение заболевания: Люди подчас не ощущают симптомов и опасности вируса, который не имеет ни цвета, ни запаха.

- Очень сложно бывает поставить диагноз, пока нет лабораторного подтверждения, КТ-исследования легких. А помощь оказывать нужно немедленно. И в этих условиях самоотверженность наших медиков имеет особое значение. Увеличилась нагрузка на скорую медицинскую помощь, в поликлиниках выделены отдельные бригады, которые работают с ковидными больными. У амурских медиков сегодня достаточно средств индивидуальной защиты, средств дезинфекции. Они получают стимулирующие выплаты за свой труд. Все это – благодаря поддержке Правительства РФ и губернатора Амурской области, - подчеркнула Светлана Леонтьева.

Сотни медиков работают в инфекционных госпиталях, изоляторах, обсерваторах, в поликлиническом звене, в службе «скорой помощи», где постоянно подвергаются риску заражения. Но риски есть и в стационарах, где оказывают экстренную медицинскую помощь людям, которые на момент контакта с врачами лишь условно считаются неинфицированными.

- Медицинские работники стараются защищать себя при контактах с любыми пациентами, поскольку каждого необходимо считать потенциальным вирусоносителем. Но, несмотря на принимаемые меры, медики не застрахованы от возможного заражения. У нас есть так называемые санитарные потери – более 40 медработников были инфицированы в процессе оказания медицинской помощи. Сейчас они получают лечение. Есть осложнения, внебольничные пневмонии, в том числе очень тяжелые, - отметила Светлана Николаевна. - Нам очень важно сохранить персонал в строю. Для этого населению необходимо продолжать режим самоизоляции, соблюдать масочный режим, правила личной гигиены и дезинфекции. Берегите себя и своих близких.

ИСТОЧНИК KP.RU